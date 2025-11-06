Ravenna, Braida: "La classifica per ora conta il giusto, dobbiamo restare umili"

Il Ravenna continua a sorprendere nella parte alta del Girone B, ma dalle stanze dirigenziali arriva un messaggio chiaro: restare concentrati e non farsi condizionare dalla classifica. Ariedo Braida, vice presidente giallorosso e riferimento esperto per società e spogliatoio, mantiene la linea della prudenza e della continuità. Dopo la vittoria con l’Ascoli, Braida ha riconosciuto la prestazione della squadra, evidenziando la solidità difensiva e il valore del gruppo. “Siamo stati bravi a giocare con attenzione dall’inizio alla fine mostrando un buon assetto complessivo”, ha dichiarato. Riferendosi a Okaka, match winner della sfida, ha aggiunto: “Sta attraversando un ottimo momento e siamo contenti di avergli ridato fiducia”.

Nel mezzo delle dichiarazioni rilasciate al Corriere Romagna, Braida ha poi invitato a mantenere equilibrio: “La classifica ora conta il giusto: bisogna continuare a lavorare con umiltà”. Poi unn passaggio anche sulle prospettive in chiave mercato di gennaio: “Se ci sarà qualcosa da ritoccare non ci faremo trovare impreparati, ma il focus rimane il lavoro quotidiano”.