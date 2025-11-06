Venezia, Svoboda: "Il sogno è quello di arrivare in alto, ora dobbiamo fare bene in B"

Michael Svoboda, capitano del Venezia, ha fatto parte della delegazione arancioneroverde presente alla festa del Club Calimero Mira. Il capitano ha rilasciato qualche dichiarazione. Queste le sue parole riportate da Tuttoveneziasport.it: "E' un piacere essere qui, il sogno è sempre quello di arrivare in alto, questo è un grande club che in futuro può pensare alla Serie A e anche di più, ma adesso dobbiamo riuscire a fare bene in Serie B e siamo concentrati su questo".

Intanto il Venezia ha annunciato un nuovo acquisto fra i pali

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Venezia ha reso noto l'arrivo di Stefano Minelli, che si aggiungerà alla squadra di Stroppa fino al termine dell'anno. Di seguito il comunicato ufficiale del club: "Il Venezia FC comunica di aver tesserato il portiere Stefano Minelli. Il giocatore ha firmato un accordo che lo legherà al club arancioneroverde fino al termine della stagione 2025/26. Cresciuto nel settore giovanile del Brescia, con cui ha esordito tra i professionisti e disputato quattro stagioni collezionando 130 presenze e 33 clean sheet tra Serie B e Coppa Italia, Minelli, 31 anni, vanta una grande esperienza nel panorama calcistico nazionale.

Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Padova, SPAL, Perugia, Frosinone, Cesena, Südtirol, Feralpisalò e Novara, totalizzando complessivamente 126 presenze e mantenendo la rete inviolata in 50 partite nei campionati di Serie B e Serie C".