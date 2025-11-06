Udogie aggredito a Londra, la sua vecchia agenzia: "Affetto e solidarietà a Destiny"

La Football Service, l’agenzia che ha assistito per anni Destiny Udogie, commenta le vicende che hanno, suo malgrado, visto protagonista il laterale di Tottenham e Nazionale. Con un comunicato stampa diffuso tramite una Stories su Instagram, la scuderia che fa capo a Stefano Antonelli, ha espresso la sua posizione a sostegno dell’ex Udinese.

Il testo del comunicato. “Football Service desidera esprimere la propria vicinanza a Destiny Udogie, a seguito del grave episodio di violenza subita, dal quale ci dissociamo con fermezza. Con Destiny abbiamo conseguito importanti soddisfazioni professionali e condividiamo un rapporto di stima e collaborazione che continua nel tempo. A lui e alla sua famiglia il nostro affetto e la nostra solidarietà. Together”.

Cosa è successo. Udogie, come vi abbiamo raccontato stato minacciato con una pistola in una strada del nord di Londra da un agente sportivo. Il procuratore in questione sarebbe Tobi Alabi, classe 1993 con un passato da calciatore. Anche l'Udinese nei giorni scorsi aveva espresso solidarietà al proprio ex giocatore: "La famiglia dell’Udinese esprime solidarietà a Destiny Udogie per l’incresciosa aggressione subita contro tutti i valori dello sport e della vita". Il Tottenham, che ha fatto sapere di aver dato tutto il proprio contributo a supporto del giocatore, non ha commentato pubblicamente la vicenda.