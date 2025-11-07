Rimini al gruppo Di Matteo, Scarcella: "Questo passaggio riporterà entusiasmo e fiducia"

Il Rimini ha comunicato che è stato sottoscritto il contratto preliminare per la cessione del 100% delle quote societarie da parte della Building Company S.r.l. al gruppo guidato da Nicola Di Matteo.

Giusy Scarcella, numero uno di Building Company, commenta così l'operazione:

“In questi mesi abbiamo lavorato con grande senso di responsabilità per tutelare il Rimini F.C. e garantirgli un futuro. Alla luce delle circostanze, non era più possibile da parte mia assicurare la continuità gestionale e finanziaria necessaria al club.

Desidero ringraziare il gruppo guidato da Nicola Di Matteo per aver accolto la sfida con determinazione, consentendo al Rimini di proseguire il proprio cammino e di mantenere viva la sua identità.

Sono sicura che questo passaggio riporterà serenità, entusiasmo e fiducia a tutto l’ambiente biancorosso, in particolare ai ragazzi e allo staff che ogni giorno lavorano per onorare questa maglia.”