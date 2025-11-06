TMW Fiorentina, da domani tocca a Paolo Vanoli: atteso al Viola Park in mattinata, i dettagli

Non ci sono più dubbi: domani inizierà l’avventura di Paolo Vanoli alla guida della Fiorentina. Dopo la risoluzione con il Torino, che avverrà domattina in via telematica, il tecnico di Varese sarà al Viola Park già nelle prime ore della mattina, per firmare il nuovo accordo che lo legherà alla società viola.

Come vi abbiamo raccontato, il contratto, sostanzialmente già concordato in tutti i suoi punti, tra Vanoli e la Fiorentina avrà scadenza a fine stagione - 30 giugno 2026 - ma con un’opzione per un ulteriore anno di accordo. Con Vanoli arriverà il suo staff: l’ex allenatore granata porterà con sé 5-6 collaboratori di fiducia per rilanciare la stagione dei toscani.

A meno di sorprese, quindi, Vanoli sarà legato alla Fiorentina in tempo per guidare la squadra nella sfida di domenica con il Genoa a Marassi, che curiosamente vedrà contro i due ultimi subentrati in Serie A. Sulla panchina avversaria - sebbene in senso figurato, perché squalificato -, ci sarà infatti Daniele De Rossi, annunciato ufficialmente dai liguri nella giornata di oggi.