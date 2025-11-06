Sampdoria, buone notizie per Gregucci: Depaoli e Pafundi pienamente in gruppo
La Sampdoria ha svolto il primo allenamento sul campo del “Veronello Resort” di Calmasino, sede del ritiro organizzato in vista della trasferta in casa del Venezia, in programma sabato al “Penzo” (ore 19.30). Angelo Gregucci e il suo staff hanno sottoposto i blucerchiati ad un’intensa seduta mattutina incentrata principalmente su attivazione atletica con torelli tecnici a completamento del riscaldamento, esercitazioni tecnico-tattiche in fase di non possesso e sviluppo delle palle inattive a chiudere la sessione. Pienamente in gruppo Fabio Depaoli e Simone Pafundi; differenziato per Víctor Narro. Domani, venerdì, è in agenda la rifinitura mattutina e a seguire la partenza verso il capoluogo veneto.
