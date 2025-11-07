Reggiana, Dionigi: "La salvezza dello scorso anno un miracolo. Soddisfatti per questo inizio"

Davide Dionigi, tecnico della Reggiana, ha parlato ai microfoni di Mitico Channel. Queste le sue parole riportata da PianetaSerieB: “C’è grande soddisfazione per questo inizio. La Reggiana ha cambiato politica, puntando con decisione sui giovani: in ogni partita scendono in campo dai tre ai sei under. È stata fatta una scelta chiara, con un budget ridotto rispetto agli anni scorsi, e proprio per questo i risultati ottenuti finora sono motivo d’orgoglio”.

Il tecnico granata invita però alla calma: “La Serie B è un campionato lungo e difficile, e avendo tanti ragazzi è giusto concedere loro il diritto di sbagliare. Sappiamo che nel percorso ci saranno anche momenti complicati”.

Sul legame con la sua città, Dionigi spiega: “Sono reggiano, anche se paradossalmente è stato il Modena a lanciarmi nel calcio. Tornare qui è stato naturale: ho un legame profondo con questa società, con la gente, con chi oggi va in curva e con cui da bambino giocavo in cortile. Essere nato qui comporta una responsabilità maggiore, ma è una sensazione bellissima”.

Infine, un pensiero sulla passata stagione e sul rapporto con la società: “L’anno scorso abbiamo preso una situazione quasi compromessa e abbiamo compiuto un piccolo miracolo. Quest’anno l’obiettivo resta la salvezza: è normale attraversare fasi più difficili. Ho la fortuna di lavorare in una società che mi sostiene, mi lascia spazio e accetta anche gli errori. È ciò che ogni allenatore dovrebbe augurarsi”.