Ranking UEFA, corsa al 5° posto Champions: l'Italia non cambia marcia, la situazione
La tre giorni europea non è stata particolarmente propizia per l'Italia, che resta impantanata al quinto posto in classifica, dietro persino a Cipro. Al contrario grande balzo in avanti della Spagna, che rispetto a mercoledì guadagna ben tre posizioni e diventa la rivale più accreditata della Germania, con l'Inghilterra che prende il volo. Servirà cambiare marcia, questa è attualmente la situazione, ricordiamo che per il posto aggiuntivo in Champions servirà arrivare tra le prime due:
1. Inghilterra (9 su 9) 9.944
2. Germania (7 su 7) 8.857
- - -
3. Spagna (8 su 8) 8.375
4. Cipro (3 su 4) 8.250
5. Italia (7 su 7)8.142
6. Portogallo (4 su 5) 8.000
7. Polonia (4 su 4) 7.875
8. Danimarca (2 su 4) 7.625
9. Francia (7 su 7) 6.642
10. Turchia (3 su 5) 6.200
Ecco quanto stanno contribuendo le nostre squadre al ranking
1. Inter 14.000
2. Atalanta 11.000
3. Juventus 9.000
4. Napoli 9.000
5. Fiorentina 6.000
6. Bologna 4.000
7. Roma 4.000
Punti totali: 57.000 - Media: 8.142
- - -
Questo è invece il ranking quinquennale per squadre aggiornato al termine del mercoledì di Champions. Le posizioni determineranno l'inserimento nelle fasce di sorteggio per la prossima edizione delle tre coppe europee
1. Real Madrid 129.500
2. Bayern Monaco 122.250
3. Inter 121.250
4. Manchester City 115.750
5. Liverpool 113.500
6. Paris Saint-Germain 106.500
7. Borussia Dortmund 95.750
8. Bayer Leverkusen 95.250
9. Barcellona 94.250
10. Arsenal 89.000
11. Atletico Madrid 87.500
12. Chelsea 87.000
13. Roma 84.500
14. Benfica 83.750
15. Eintracht Francoforte 83.000
16. Manchester United 76.500
17. Atalanta 76.000
18. Feyenoord 70.000
19. Brugge 69.750
20. PSV Eindhoven 69.250
24. Fiorentina 66.000
25. Milan 66.000
26. Juventus 62.250
30. Napoli 60.000
33. Lazio 59.000
96. Bologna 17.817
Questo è il ranking quinquennale per nazioni, che determinerà il numero di squadre partecipanti alle coppe europee per l'edizione 2027/28
Quattro posti Champions 2027/28
1. Inghilterra 100.783
2. Italia 89.088
3. Spagna 83.328
4. Germania 79.974
5. Francia 71.819
Tre posti Champions 2027/28
6. Olanda 64.033
Due posti Champions 2027/28
7. Portogallo 60.666
8. Belgio 56.950
9. Turchia 47.000
10. Repubblica Ceca 43.100
11. Grecia 40.312
12. Polonia 38.375
13. Norvegia 38.187
14. Danimarca 37.481
15. Svizzera 33.100
