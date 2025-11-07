Ranking UEFA, corsa al 5° posto Champions: l'Italia non cambia marcia, la situazione

La tre giorni europea non è stata particolarmente propizia per l'Italia, che resta impantanata al quinto posto in classifica, dietro persino a Cipro. Al contrario grande balzo in avanti della Spagna, che rispetto a mercoledì guadagna ben tre posizioni e diventa la rivale più accreditata della Germania, con l'Inghilterra che prende il volo. Servirà cambiare marcia, questa è attualmente la situazione, ricordiamo che per il posto aggiuntivo in Champions servirà arrivare tra le prime due:

1. Inghilterra (9 su 9) 9.944

2. Germania (7 su 7) 8.857

- - -

3. Spagna (8 su 8) 8.375

4. Cipro (3 su 4) 8.250

5. Italia (7 su 7)8.142

6. Portogallo (4 su 5) 8.000

7. Polonia (4 su 4) 7.875

8. Danimarca (2 su 4) 7.625

9. Francia (7 su 7) 6.642

10. Turchia (3 su 5) 6.200

Ecco quanto stanno contribuendo le nostre squadre al ranking

1. Inter 14.000

2. Atalanta 11.000

3. Juventus 9.000

4. Napoli 9.000

5. Fiorentina 6.000

6. Bologna 4.000

7. Roma 4.000

Punti totali: 57.000 - Media: 8.142



- - -

Questo è invece il ranking quinquennale per squadre aggiornato al termine del mercoledì di Champions. Le posizioni determineranno l'inserimento nelle fasce di sorteggio per la prossima edizione delle tre coppe europee

1. Real Madrid 129.500

2. Bayern Monaco 122.250

3. Inter 121.250

4. Manchester City 115.750

5. Liverpool 113.500

6. Paris Saint-Germain 106.500

7. Borussia Dortmund 95.750

8. Bayer Leverkusen 95.250

9. Barcellona 94.250

10. Arsenal 89.000

11. Atletico Madrid 87.500

12. Chelsea 87.000

13. Roma 84.500

14. Benfica 83.750

15. Eintracht Francoforte 83.000

16. Manchester United 76.500

17. Atalanta 76.000

18. Feyenoord 70.000

19. Brugge 69.750

20. PSV Eindhoven 69.250

24. Fiorentina 66.000

25. Milan 66.000

26. Juventus 62.250

30. Napoli 60.000

33. Lazio 59.000

96. Bologna 17.817

Questo è il ranking quinquennale per nazioni, che determinerà il numero di squadre partecipanti alle coppe europee per l'edizione 2027/28

Quattro posti Champions 2027/28

1. Inghilterra 100.783

2. Italia 89.088

3. Spagna 83.328

4. Germania 79.974

5. Francia 71.819

Tre posti Champions 2027/28

6. Olanda 64.033

Due posti Champions 2027/28

7. Portogallo 60.666

8. Belgio 56.950

9. Turchia 47.000

10. Repubblica Ceca 43.100

11. Grecia 40.312

12. Polonia 38.375

13. Norvegia 38.187

14. Danimarca 37.481

15. Svizzera 33.100