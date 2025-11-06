Catania, stagione finita per Adrijan Chilafi: lesione al crociato anteriore destro

Stagione finita per Adrijan Chilafi. Il centrocampista del Catania ha riportato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro e sarà costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico. Di seguito la nota del club:

Catania Football Club rende noto che, a seguito del trauma distorsivo al ginocchio destro riportato nel corso di un allenamento, il calciatore Adrijan Chilafi sarà sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore nel corso della prossima settimana.