La Fiorentina illude per un'ora e poi si scioglie: battuta 2-1 in rimonta contro il Mainz

Doccia freddissima per la Fiorentina, punita da Lee al 95' e sconfitta in casa del Mainz per 2-1. I viola giocano bene la prima ora di gioco, dove vanno in vantaggio grazie alla prima rete con i toscani realizzata da Sohm e avrebbe sui piedi di Piccoli e Fazzini almeno altre tre buone occasioni per trovare il raddoppio. Gli uomini di Galloppa sono troppo spreconi e alla fine il Mainz trova prima il pareggio e poi la clamorosa rimonta in pieno recupero.

Il primo squillo è di marca tedesca e arriva dopo 9 minuti. Brutto pallone in uscita perso da Fortini che porta Amiri al cross. La palla finisce sulla testa di Weiper che non riesce a direzionare, trovando Martinelli sicuro sulla traiettoria. Nonostante il buon inizio del Mainz, è la Fiorentina a passare in vantaggio al 16'. Sohm riceve il pallone da Pongracic e prova a smistarla per Piccoli, la palla finisce però a Da Costa che sbaglia il rinvio e la regala a Nicolussi Caviglia. Il regista serve di nuovo Piccoli che fa un'ottima sponda per Sohm, il quale lascia partire un bel destro che non lascia scampo a Zentner. Fiorentina vicinissima anche al raddoppio al 21' dopo un bel contropiede portato da Fortini che è bravo e lucido a servire Piccoli in area. L'attaccante ex Cagliari però calcia con troppa sufficienza e Zentner è bravo a chiudergli lo specchio. Dopo una fase di stallo del match, i viola vanno di nuovo vicino al bis al 39' dopo una bella galoppata di Dodo che serve al centro Fazzini, con il centrocampista che calcia di prima intenzione trovando una provvidenziale chiusura di Potulski.

Nella ripresa parte forte la Fiorentina, ancora vicina al raddoppio con i suoi attaccanti. Prima Fazzini viene pescato bene a rimorchio da Dodo ma il suo destro colpisce in pieno Piccoli che si trovava sulla traiettoria. Pochi secondi dopo, Sohm innesca lo stesso Piccoli con un filtrante, ma il numero 91 smorza col sinistro e la palla finisce fuori. Con il passare dei minuti cresce il Mainz, che al 68' trova un bel gol al termine di una bella progressione centrale di Hollerbach coadiuvata da una difesa, quella gigliata, parecchio morbida nella circostanza. La rete del pareggio sveglia i viola, che prova a tornare in vantaggio con Kean in due occasioni. Prima spreca di testa su un buon suggerimento di Dodo, poi riesce a trovare il gol ma il VAR glielo annulla per un fuorigioco millimetrico. La partita sembrava terminare con il pareggio ma al 95' doccia freddissima: Lee salta di testa in area di rigore, la difesa viola è posizionata malissimo e i tedeschi trovano il gol che decide il match.