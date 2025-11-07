Corvino: "Mi dispiace per la Fiorentina, ma dopo la tempesta c'è sempre la quiete"

Pantaleo Corvino, responsabile dell'area tecnica del Lecce, nel corso del suo intervento a Sportitalia, ha parlato anche della situazione attuale che sta attraversando la Fiorentina: "Ho vissuto 10 anni a Firenze e mi dispiace tanto vedere la Fiorentina in difficoltà, per la società, per la città e per la tifoseria a cui io sono molto legato. Mi hanno sempre fatto sentire a casa ed a Firenze ho dato tanto. Quando ero lì ho rinunciato anche a top club che lottavano per il vertice, perché ero legato alla famiglia Della Valle ed arrivare terzi e quarti a Firenze è stato come vincere lo Scudetto".

Corvino ha poi proseguito: "Nella vita, come nello sport, dopo la tempesta c’è sempre la quiete e spero che i viola ne possano uscire presto. Per noi domenica sono stati 3 punti preziosi. Abbiamo sofferto all’inizio del campionato, ora abbiamo equilibrio. Stiamo raccogliendo punti in un campionato difficile, rimanere in serie A è sempre più complicato".

