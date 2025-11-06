Milan, Scaroni: "San Siro bocciato dalla UEFA per gli Europei, un nuovo stadio è necessario"

“Per noi è un momento storico”. Paolo Scaroni, presidente del Milan, parla così alla BBC all’indomani dell’acquisto dello stadio Giuseppe Meazza in San Siro da parte del club rossonero e dell’Inter: “Ci sono voluti cinque o sei anni per arrivare a questo punto e abbiamo avuto un grande supporto dai nostri proprietari. San Siro era stato escluso dalla UEFA tra gli stadio per l'organizzazione di Euro 2032: semplicemente, non ha tutto quello che serve per il calcio moderno e noi invece abbiamo un grande bisogno di un nuovo stadio”.

In Inghilterra, inevitabilmente, fa notizia il fatto che due grandi società - caso più unico che raro in Europa e anche a livello mondiale - continueranno a giocare sullo stesso campo: “Abbiamo sempre avuto un buon rapporto con l’Inter - ha commentato Scaroni -, quindi ha senso continuare a condividere il nuovo stadio e dividere i costi di costruzione e gestione”.

Il nuovo stadio, nei programmi dei club, dovrebbe aiutare a colmare il gap con le società inglesi: “Tutto il calcio italiano è in ritardo rispetto alla Premier League - ha chiosato Scaroni -: quando emerge un nuovo buon giocatore tende ad andare a giocare in Premier League semplicemente perché lì è meglio pagato”.