Atalanta, Palladino: "Lookman si è presentato molto bene. Scamacca? Il gol arriverà"

Raffaele Palladino si è presentato nelle scorse ore dalla New Balance Arena di Bergamo come nuovo allenatore dell'Atalanta e ha risposto a domande di vario genere, riguardanti la realtà che si appresta a ereditare da Juric.

Un caso non di facile gestione con cui sarà chiamato subito a misurarsi Palladino riguarda Ademola Lookman. Nello specifico al neo tecnico della Dea è stato chiesto quanto potrà essere fondamentale un giocatore del nigeriano: "Molto. Oltre a lui ho telefonato a tutti i calciatori che erano in Nazionale, e Ademola si è presentato molto bene: valuterò il suo impiego in base agli allenamenti che farà".

Chi va in cerca di una rinascita con Palladino, dopo aver faticato sul lato fisico soprattutto in queste ultime settimane, è Scamacca. Al mister della Dea è stato chiesto anche se può pensare di replicare quanto fatto con Kean anche con lui: "È rientrato dalla Nazionale con grande voglia. Krstovic gioca nella stessa posizione di Gianluca: entrambi possono fare bene. Sono sicuro che le sue qualità verranno fuori: a me interessa vedere delle buone prestazioni, poi il goal verrà da sé".

