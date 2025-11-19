Hellas Verona al lavoro in vista del Parma. Belghali si è riaggregato alla squadra
È proseguita oggi con una seduta di allenamento mattutina al Centro sportivo ‘Paradiso’ la preparazione dell'Hellas Verona in vista della gara interna contro il Parma, valida per la 12^ giornata di Serie A (in programma domenica alle ore 12.30 allo stadio Bentegodi).
Per quanto riguarda i giocatori impegnati nei giorni scorsi con le rispettive Nazionali - si legge nel report ufficiale del club - Rafik Belghali si è riaggregato alla squadra, mentre Victor Nelsson e Grigoris Kastanos rientreranno a Verona nel tardo pomeriggio di oggi.
Il calciatore Suat Serdar - continua il report - ha svolto un allenamento differenziato in palestra e da domani, giovedì 20 novembre, proseguirà il suo programma di recupero, a seguito del trauma distorsivo al ginocchio subìto nella sfida giocata contro il Como, con lavori ed esercitazioni in campo; le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni in vista della partita Hellas Verona-Parma.