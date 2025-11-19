Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Gardi: "Osimhen-Galatasaray, pensavano fosse uno scherzo... A 75 milioni è un capolavoro"

Gardi: "Osimhen-Galatasaray, pensavano fosse uno scherzo... A 75 milioni è un capolavoro"TUTTO mercato WEB
Tommaso Bonan
Oggi alle 20:45Serie A
Tommaso Bonan

L'uomo mercato e consulente strategico George Gardi, nel corso della sua lunghissima intervista a Sky Germania con Florian Plettenberg, si è soffermato anche sul passaggio storico di Victor Osimhen dal Napoli al club turco del Galatasaray. "Alla fine dell'ultima estate di mercato, quando ho chiamato il club e il mister per proporre Osimhen, pensavano fosse uno scherzo. Non mi hanno preso sul serio! Victor Osimhen, uno dei migliori attaccanti al Mondo, come avrebbe potuto vestire la maglia del Galatasaray a 26 anni, come avrebbe potuto il Napoli cederlo? Beh, scherzi a parte, la cosa è diventata seria, il mister mi ha preso subito sul serio ed era la fine del mercato. Alcuni hanno detto che sia stata fortuna, una chance. No, non questo. Come per Icardi, come per Davinshon Sanchez, come per Zaniolo. Questi giocatori arrivano alla fine del mercato ma monitoro costantemente ogni situazione. I dettagli. Negli ultimi giorni di mercato tutto può accadere, non posso farmi sfuggire nulla. Chiuso il mercato italiano, sono subito intervenuto con un piano chiaro con poche ore per eseguirlo. Ho abbassato la clausola da 100 a 75 milioni, ho convinto Victor a estendere il contratto per un altro anno e questo ha aperto le porte a un prestito.

C'erano tante questioni, tanti problemi. Eravamo all'aeroporto, la lista UEFA chiudeva il giorno dopo, c'erano problemi col contratto del Napoli, non eravamo ancora certi se si sarebbe chiusa o no. Siamo stati oltre due ore all'aeroporto in trattativa, alla fine ce l'ho fatta. Stavo pensando 'e se alla fine non dovesse andare tutto al posto giusto?'. C'erano migliaia di persone ad aspettarci all'aeroporto di Istanbul, sono state le ore più lunghe della mia carriera. L'ho convinto, alla fine, e mi ha seguito. Tutto è andato per il meglio ma ha avuto una grande determinazione e voglia di Galatasaray, sin dall'inizio. Victor ha amato da subito il club e questo è stato un fattore chiave. E poi dopo un anno…"

"La clausola era di 75 milioni ma non erano i 75 milioni dell'anno precedente. I prezzi dei numeri 9 sono schizzati alle stelle e un numero 9 come lui a 75 milioni era una grande operazione per il club. E questa negoziazione è durata molti mesi perché Victor avrebbe dovuto scegliere dove giocare. Aveva la chance di scegliere tra alcune grandi società nel mondo, solo poche sono emerse sulla stampa. Ha deciso all'inizio di luglio, quando scadeva la sua clausola. "Giocherò solo per il Gala" ci ha detto e questo ci ha aiutati nella negoziazione e il presidente e il vicepresidente hanno fatto un lavoro incredibile, pagando 75 milioni in 1 anno, qualcosa che ha scritto la storia. Uno dei migliori attaccanti del mondo di proprietà del Galatasaray".

Articoli correlati
George Gardi racconta tutto, da Osimhen ai sogni del Galatasaray fino al suo futuro... George Gardi racconta tutto, da Osimhen ai sogni del Galatasaray fino al suo futuro
Gardi su Icardi: "Per amore del Galatasaray ha detto no a 120 milioni in tre anni"... Gardi su Icardi: "Per amore del Galatasaray ha detto no a 120 milioni in tre anni"
Gardi: "La volontà di riportare Osimhen al Galatasaray c'è, è evidente". Poi glissa... Gardi: "La volontà di riportare Osimhen al Galatasaray c'è, è evidente". Poi glissa su Calhanoglu
Altre notizie Serie A
Polemiche anche sul nuovo falconiere: rimpiangeva Mussolini e insultava la Lazio Polemiche anche sul nuovo falconiere: rimpiangeva Mussolini e insultava la Lazio
Italia a picco nel ranking, il Parma sceglie Guaita, Palladino si presenta a Bergamo:... Italia a picco nel ranking, il Parma sceglie Guaita, Palladino si presenta a Bergamo: le top news delle 22
Cremonese, il ds Giacchetta: "Vandeputte sta sorprendendo tutti. Bonazzoli di alto... Cremonese, il ds Giacchetta: "Vandeputte sta sorprendendo tutti. Bonazzoli di alto livello"
Bologna al 1° posto se batte l'Udinese, Castro: "Parlare di Scudetto è un po' troppo..."... Bologna al 1° posto se batte l'Udinese, Castro: "Parlare di Scudetto è un po' troppo..."
Fiorentina, lo staff di Vanoli si arricchisce di due nuove figure: arrivano dalla... Fiorentina, lo staff di Vanoli si arricchisce di due nuove figure: arrivano dalla Primavera
Gardi svela: "Osimhen non ha clausola. Futuro? E' felice, lo vedo per anni al Galatasaray"... Gardi svela: "Osimhen non ha clausola. Futuro? E' felice, lo vedo per anni al Galatasaray"
Politano: "Ecco in cosa Conte mi ha migliorato". E parla di Atalanta-Napoli dello... Politano: "Ecco in cosa Conte mi ha migliorato". E parla di Atalanta-Napoli dello scorso anno
Fiorentina, idea Acheampong dal Chelsea per la difesa. Può giocare anche a destra... TMWFiorentina, idea Acheampong dal Chelsea per la difesa. Può giocare anche a destra
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: derby rovente e l’alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l’effetto Rabiot. Napoli: meno parole di Conte, più idee di Conte. E la paura dell’Italia…
Le più lette
1 Inter: derby rovente e l’alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l’effetto Rabiot. Napoli: meno parole di Conte, più idee di Conte. E la paura dell’Italia…
2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Sorrento arriva Cristian Serpini
3 Due nomi per gennaio, Tuttosport oggi in apertura: "Juve shopping scudetto"
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 novembre
5 Santiago Castro chiude all'Italia: "Non posso e non voglio. Desidero l'Argentina"
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Palladino: "Ho ricevuto tante chiamate, ma ho aspettato l'Atalanta". C'era la Juventus?
Immagine top news n.1 Il motore del Milan ritrova Modric: oggi si è allenato a Milanello. I rientri in vista del derby
Immagine top news n.2 Napoli pronto a ripartire. Politano: "Parleremo con Conte di quello che è accaduto a Bologna"
Immagine top news n.3 Juve, Chiellini: "Prima il ds poi il mercato. Rinnovo Yildiz? Calma, c'è la volontà da parte di tutti"
Immagine top news n.4 Ne mancano solo sei: tutte le squadre qualificate (e quelle in corsa) ai Mondiali 2026
Immagine top news n.5 Tare non si nasconde, lui come il suo Milan. Anche se parla come Allegri
Immagine top news n.6 Tutto ciò che c'è da sapere sull'incredibile storia di Curacao e del suo CT Advocaat
Immagine top news n.7 Palestra conquista tutti: da Baldini a Fabregas e Pisacane. Il futuro? Da Palladino
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo
Immagine news podcast n.2 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
Immagine news podcast n.3 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
Immagine news podcast n.4 Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Lukaku la "cura" per il Napoli di Conte? Il commento degli ospiti
Immagine news Serie C n.2 Gautieri: "Non giusto l'esonero di Marino a Trieste. Anche se Tesser è un top"
Immagine news Serie C n.3 Sanderra: "Sì alle Seconde Squadre in C, ma abbassando l'età per la Primavera"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Polemiche anche sul nuovo falconiere: rimpiangeva Mussolini e insultava la Lazio
Immagine news Serie A n.2 Italia a picco nel ranking, il Parma sceglie Guaita, Palladino si presenta a Bergamo: le top news delle 22
Immagine news Serie A n.3 Cremonese, il ds Giacchetta: "Vandeputte sta sorprendendo tutti. Bonazzoli di alto livello"
Immagine news Serie A n.4 Bologna al 1° posto se batte l'Udinese, Castro: "Parlare di Scudetto è un po' troppo..."
Immagine news Serie A n.5 Fiorentina, lo staff di Vanoli si arricchisce di due nuove figure: arrivano dalla Primavera
Immagine news Serie A n.6 Gardi svela: "Osimhen non ha clausola. Futuro? E' felice, lo vedo per anni al Galatasaray"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, ancora palestra e fisioterapia per Darboe. E assenti i nazionali Dorval e Mavraj
Immagine news Serie B n.2 Lombardo: "Tutti crediamo in quel che facciamo, la Samp uscirà da questo momento"
Immagine news Serie B n.3 Media gol in Serie B, quest’anno fra le più alte degli ultimi 60 anni
Immagine news Serie B n.4 Mantova, due mesi senza trasferte per i tifosi. Piccoli: "Decisione esagerata. Spero sia rivista"
Immagine news Serie B n.5 Spezia, meno grave del previsto l'infortunio di Soleri: out per circa un mese
Immagine news Serie B n.6 Venezia, Svoboda: "Padova? I derby sono le partite per cui si vive e si gioca a calcio"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 AlbinoLeffe, Paganessi saluta. Il centrocampista ha risolto il contratto coi blucelesti
Immagine news Serie C n.2 Perugia, il presidente Faroni operato per un tumore alla parotide: la nota del club umbro
Immagine news Serie C n.3 Benevento, Mignani: "Colpiti dall'umiltà di Floro Flores. Non vedo l'ora di giocare a Cosenza"
Immagine news Serie C n.4 Gautieri: "Non giusto l'esonero di Marino a Trieste. Anche se Tesser è un top"
Immagine news Serie C n.5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Sorrento arriva Cristian Serpini
Immagine news Serie C n.6 Si chiude l'avventura di Falzerano al Monopoli. Il centrocampista ha risolto il contratto
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Germania-Slovacchia, il primo posto del girone passa da qui
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Italia Norvegia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juve Women, Canzi: "Col Lione prestazione al limite della perfezione. Felice anche del pari"
Immagine news Calcio femminile n.2 Women’s Champions League, 4ª giornata: Juve sprecona, è pari con il Lione. Bene il Wolfsburg
Immagine news Calcio femminile n.3 Women’s Europa Cup, la corsa dell'Inter si ferma agli Ottavi: alle nerazzurre non basta il pari
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Rossettini: "In Champions, per fare risultato. Dragoni? Con lei bel rapporto"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juve-Lione, le formazioni ufficiali: c'è Cambiaghi e non Girelli. Hegerberg guida le francesi
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter-Hacken, le formazioni ufficiali: scelte obbligate per Piovani. Glionna dall'inizio
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…