Parma Legends, fissato il debutto contro il Lione: da Ze Maria ad Apolloni, chi ci sarà in campo

Il 30 novembre alle ore 16:00 le Parma Legends scenderanno in campo per la loro prima partita ufficiale, affrontando le Legends dell’Olympique Lione allo Stadio Groupama OL Training Center. Nella stessa giornata l’OL celebrerà i primi 75 anni della sua storia, e questa gara amichevole è inserita nel programma delle celebrazioni del club transalpino.

Il progetto Parma Legends, lanciato a fine settembre al Teatro Regio durante l’evento Parma Legacy, che ha visto la partecipazione di alcuni storici protagonisti gialloblu assieme all’allenatore Nevio Scala, e ha l’obiettivo di far rivivere le emozioni dei grandi campioni del passato, celebrando la storia e la passione per Parma Calcio. Questa prima sfida internazionale è un’occasione unica per rivivere momenti indimenticabili e vedere in azione giocatori che hanno scritto pagine importanti del calcio italiano ed europeo con la maglia crociata.

I tifosi di Parma e gli appassionati di calcio nostalgici (e non) non vorranno perdere questo incontro che unisce storia, spettacolo e passione per il gioco. Tra gli altri vedremo protagonisti Marco Ballotta, Ze Maria, Alberto Di Chiara, Marco Giandebiaggi, Luigi Apolloni, Riccardo Gagliolo, Alessandro Melli, Dino Baggio, Marco Osio, Leandro Martinez, Davide Giorgino, Fausto Pizzi.