Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Soulé: "Mi immagino a lungo alla Roma. Scudetto? Lo sognano tutti, ma è ancora presto"

Soulé: "Mi immagino a lungo alla Roma. Scudetto? Lo sognano tutti, ma è ancora presto"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:20Serie A
Pierpaolo Matrone

Matias Soulé, esterno offensivo della Roma, è diventato la vera eccezione nel reparto offensivo di Gian Piero Gasperini. I numeri parlano chiaro: 4 gol e 2 assist in questo inizio stagione, un bottino che sta risollevando le sorti di un attacco altrimenti spento. Il giovane talento, con la maglia numero 18, si è raccontato di recente ai microfoni di Sportmediaset, condividendo le sue impressioni sul momento personale e su quello del club.

"Sono felice della città in cui mi trovo - le parole del classe 2003 argentino - e dei tifosi che ci sostengono, mi immagino a lungo alla Roma. Se la Roma è da scudetto? Tutti lo sognano, ma penso sia presto per parlarne. Quello che facciamo e che dobbiamo continuare a fare è essere una famiglia. Pensiamo partita per partita e vediamo dove saremo tra qualche mese".

Uno dei temi affrontati da Soulé è quello della Nazionale. L'Italia ha provato a chiamarlo prima dell'Argentina, ricevendo però sempre una risposta a picche da parte dell'ex Juventus. Il motivo? La sua voglia di Argentina, la sua patria. E Soulé non lo nasconde: "Mi piacerebbe ricevere una convocazione con l'Argentina, è un mio sogno ma sono tranquillo perché so che arriverà se continuerò a fare bene qui. Sono concentrato sulla Roma ma l'Argentina rimane un mio sogno e un obiettivo".

Articoli correlati
Roma, Soulé esalta Gasperini: "Mi ha migliorato in tutto, mi piace il suo calcio... Roma, Soulé esalta Gasperini: "Mi ha migliorato in tutto, mi piace il suo calcio d'attacco"
Soulé segna e fa assist (quasi) sempre senza Dybala. Un dato fa riflettere la Roma... Soulé segna e fa assist (quasi) sempre senza Dybala. Un dato fa riflettere la Roma
Europa League, la Roma passa a Glasgow. L'apertura de Il Romanista: "Power Rangers"... Europa League, la Roma passa a Glasgow. L'apertura de Il Romanista: "Power Rangers"
Altre notizie Serie A
Castagnetti torna sull'addio alla Cremonese: "Non mi aspettavo un epilogo così dopo... Castagnetti torna sull'addio alla Cremonese: "Non mi aspettavo un epilogo così dopo 7 anni"
Trevisani su Di Lorenzo: "Da 9 mesi ha un problema sotto al piede e così gioca da... Trevisani su Di Lorenzo: "Da 9 mesi ha un problema sotto al piede e così gioca da 4"
D'Ambrosio: "L'Inter è cambiata mentalmente. Chivu ha tante possibilità di alzare... D'Ambrosio: "L'Inter è cambiata mentalmente. Chivu ha tante possibilità di alzare trofei"
Maldini: "Per me c'è solo il Milan, in Italia e all'estero. Nazionale? Gattuso ottima... Esclusiva TMWMaldini: "Per me c'è solo il Milan, in Italia e all'estero. Nazionale? Gattuso ottima idea"
Roma, Soulé esalta Gasperini: "Mi ha migliorato in tutto, mi piace il suo calcio... Roma, Soulé esalta Gasperini: "Mi ha migliorato in tutto, mi piace il suo calcio d'attacco"
Mondiali U17, si è completato il quadro degli ottavi di finale. Italia ancora in... Mondiali U17, si è completato il quadro degli ottavi di finale. Italia ancora in corsa
De Siervo: "La Champions ha tolto popolarità alla A. La mediocrità latente tocca... TMWDe Siervo: "La Champions ha tolto popolarità alla A. La mediocrità latente tocca anche la Nazionale"
Como, Ludi: "Nico Paz deve rimanere concentrato. Fabregas? Suwarso l'ha detto..."... Como, Ludi: "Nico Paz deve rimanere concentrato. Fabregas? Suwarso l'ha detto..."
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Calendario malato. Una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti per preparare le gare in cui il calcio italiano si gioca la sua sopravvivenza
Le più lette
1 Fabregas: "Con Conte svenivo, in Italia me ne piacciono 3. Allegri? Il suo calcio è semplice"
2 Calendario malato. Una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti per preparare le gare in cui il calcio italiano si gioca la sua sopravvivenza
3 Joshua Zirkzee verso l'addio al Manchester United. Ci sono anche due club inglesi
4 A Como furto in casa della calciatrice Alisha Lehmann: "La prossima volta per favore pulite"
5 Totti: "Il lavoro di Gasperini alla Roma non si è visto. Soulé o Yildiz? Meglio Nico Paz"
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Maldini: "Per me c'è solo il Milan, in Italia e all'estero. Nazionale? Gattuso ottima idea"
Immagine top news n.1 Soulé: "Mi immagino a lungo alla Roma. Scudetto? Lo sognano tutti, ma è ancora presto"
Immagine top news n.2 Milan, ottime notizie per Allegri: Rabiot in gruppo, il punto in vista del derby
Immagine top news n.3 Quali obiettivi per il Milan? Tare: "Sarei un bugiardo se dicessi di non volere Scudetto o Champions"
Immagine top news n.4 Fabregas: "Il Como è diverso, in Serie A rompe le palle. Futuro? Sto bene, ma mai dire mai"
Immagine top news n.5 Uva su Euro 2032: "Solo l'Allianz ha tutti i parametri, ma anche altri stadi sono sulla buona strada"
Immagine top news n.6 Juventus, via libera per il rientro graduale in gruppo di Bremer: ecco quando può tornare
Immagine top news n.7 Spogliatoio, mal di gol, emergenza infortuni: Conte is back, ma quanti problemi ha il Napoli
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
Immagine news podcast n.2 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
Immagine news podcast n.3 Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners?
Immagine news podcast n.4 Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Napoli, quanto durerà la tregua con Conte? Lo dicono gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Alessandro Canovi: "Vi spiego cosa non funziona nel calcio italiano"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan organizzato ma Inter più forte. Fiorentina, sarà dura in casa ora"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Trevisani su Di Lorenzo: "Da 9 mesi ha un problema sotto al piede e così gioca da 4"
Immagine news Serie A n.2 D'Ambrosio: "L'Inter è cambiata mentalmente. Chivu ha tante possibilità di alzare trofei"
Immagine news Serie A n.3 Maldini: "Per me c'è solo il Milan, in Italia e all'estero. Nazionale? Gattuso ottima idea"
Immagine news Serie A n.4 Roma, Soulé esalta Gasperini: "Mi ha migliorato in tutto, mi piace il suo calcio d'attacco"
Immagine news Serie A n.5 Mondiali U17, si è completato il quadro degli ottavi di finale. Italia ancora in corsa
Immagine news Serie A n.6 De Siervo: "La Champions ha tolto popolarità alla A. La mediocrità latente tocca anche la Nazionale"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, calciatori in scadenza nel 2026: da Busio a Duncan, nodi pesanti per la società
Immagine news Serie B n.2 Sudtirol, calciatori in scadenza nel 2026: da Tait a Masiello, quanti big a rischio
Immagine news Serie B n.3 Spezia, calciatori in scadenza nel 2026: da Artistico a Lapadula, incognite in attacco
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, calciatori in scadenza nel 2026: da Coda a Romagnoli, quanti dubbi
Immagine news Serie B n.5 Reggiana, calciatori in scadenza nel 2026: in 20 possono salutare il prossimo giugno
Immagine news Serie B n.6 Zurkowski si ferma di nuovo, possibile lungo stop. Quali scenari per lui allo Spezia?
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Insulti razzisti in Rimini-Ascoli: chiusi per un turno (con sospensiva) i 'Distinti Scoperti' del Neri
Immagine news Serie C n.2 Serie C, il Giudice Sportivo: Parker fermato per due turni. Stop anche per altri 16
Immagine news Serie C n.3 Cosenza, Mazzocchi: "Benevento squadra in salute, ma faremo del nostro meglio"
Immagine news Serie C n.4 Vis Pesaro, intervento al ginocchio riuscito per Tavernaro: il comunicato del club
Immagine news Serie C n.5 Lumezzane, Moscati: "Abbiamo le possibilità per toglierci dalla nostra classifica. Lo meritiamo"
Immagine news Serie C n.6 Ternana, Bandecchi su questione stadio/clinica: "Oggi inizieranno i lavori, si inizia a costruire"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Germania-Slovacchia, il primo posto del girone passa da qui
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Italia Norvegia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Spagna, Hermoso ancora vittima di insulti e minacce social. La denuncia della calciatrice
Immagine news Calcio femminile n.2 Ternana, Peruzzo: "A Sassuolo vittoria importantissima. Parma? Non sarà scontro diretto"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, domani la sfida con il Lione. Canzi: "Tappa fondamentale, Bonansea out"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Girelli: "Orgogliosa di far parte della storia di questo club"
Immagine news Calcio femminile n.5 Ternana Women, rinviata a gennaio l'udienza circa la questione legata allo stadio/clinica
Immagine news Calcio femminile n.6 Simili nei risultati, agli antipodi per tutto il resto: Napoli e Como brillano nella Serie A Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?