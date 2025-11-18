Milan, Torriani: "Maignan mi sta insegnando tanto. Il modello? Courtois"

Lorenzo Torriani, giovane portiere del Milan Futuro, ha parlato a Sky a margine del trofeo “Italo Galbiati”, dove sarà premiato per la sua giovane carriera: “Per me, essendo milanese e avendo fatto il settore giovanile al Milan, è un grande sogno giocare un derby di Milano. E magari vincerlo”.

I ricordi legati al derby?

“Vaghi, all’inizio, ero piccolo. Però penso a quello dell’anno scorso, ero pure in panchina ed è stato bellissimo vedere tutto il contesto”.

Stai imparando tanto da Maignan?

“Che è un grandissimo professionista, primo ad arrivare e ultimo ad andare via. Mi sta aiutando tantissimo”.

Il modello di portiere, a parte Maignan?

“Courtois, sta facendo cose straordinarie con il Real Madrid ed è migliorato tanto a lungo andare”.

Un ricordo dell’esordio in Champions?

“Più di uno, ma sicuramente l’abbraccio finale con Alisson. Mi ha rincuorato, l’avevo visto sempre in Tv e vederlo da vicino è stato fantastico”.