Galliani: "Gattuso ce la farà, ha il carattere giusto e credo che l'Italia andrà ai Mondiali"

Adriano Galliani si schiera senza esitazioni al fianco di Gennaro Gattuso in vista del delicatissimo playoff di marzo, decisivo per il ritorno dell’Italia al Mondiale dopo dodici anni di assenza. A margine del Trofeo Italo Galbiati, l’ex Amministratore Delegato del Milan ha parlato ai microfoni di Sky Sport, mostrando grande fiducia nel CT: “Rino ce la farà. Se c’è uno che può farcela è lui. Il momento è difficile, ma ha il carattere giusto per affrontarlo”. Parole di stima che testimoniano il legame profondo tra i due e la consapevolezza dell’importanza della sfida che attende gli azzurri.

L’intervista scivola poi sui ricordi di derby, in vista della sfida imminente tra Milan e Inter. Per Galliani i più emozionanti restano quelli del 2003 in Champions League, consumati nell’arco di sei giorni: “Si respirava un’atmosfera unica, la tensione era palpabile”. Un tuffo in un’epoca che ha segnato la storia del club rossonero.

Inevitabile anche un pensiero per Italo Galbiati, figura cardine nella storia del Milan, ricordato con profonda gratitudine: “Oltre gli 80 anni era ancora un maestro. Nel 2019-20 e nel 2020-21 ha continuato a insegnare tecnica ai giocatori. Un esempio per tutti”. Infine spazio al tennis e al fenomeno Jannik Sinner, fresco trionfatore alle ATP Finals: “Sono stato innamorato di Djokovic per tanti anni. Ora ho preso una cotta con un altro milanista. Non perdo una sua partita”. Un elogio sincero verso l’uomo che sta riscrivendo la storia sportiva italiana.