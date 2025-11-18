Venezia, calciatori in scadenza nel 2026: da Busio a Duncan, nodi pesanti per la società

Il giugno 2026 rappresenterà uno snodo cruciale per il Venezia di Giovanni Stroppa. I lagunari dovranno prendere decisioni importanti sul futuro di ben undici giocatori attualmente in rosa: da Busio a Duncan, passando per Haps e Svoboda, tanti protagonisti con il contratto in scadenza.

Quattro prestiti da valutare: obblighi, opzioni e prospettive

Sono quattro i giocatori in prestito, tre dei quali hanno in prestito con obbligo condizionato: Bartol Franjic, Emil Bohinen, Mattia Compagnon. Per quanto riguarda Alessandro Pietrelli, la Juventus vanta il diritto di controriscatto.

Sette giocatori di proprietà: da Busio a Duncan, nodi pesanti per la società

Ancora più corposa la lista dei calciatori di proprietà con contratto in scadenza, sette in totale.

Spiccano nomi di rilievo come Gianluca Busio, pilastro del centrocampo e tra i giocatori più valutati della rosa, e Alfred Duncan, elemento di esperienza e personalità. In difesa serviranno decisioni su Michael Svoboda, Marin Sverko e Ridgeciano Haps, tre giocatori con un ruolo chiave nell’equilibrio della squadra.

Completano la lista Nunzio Lella, centrocampista duttile, e il portiere Stefano Minelli, per il quale il club dovrà decidere se proseguire o rinnovare il reparto.

Venezia: giocatori in scadenza giugno 2026

GIOCATORI IN PRESTITO (4)

Bartol Franjic (Difensore) - Prestito con obbligo condizionato dal Wolfsburg

Emil Bohinen (Centrocampista) - Prestito con obbligo condizionato dal Genoa

Alessandro Pietrelli (Attaccante) - Prestito con diritto di riscatto con controriscatto dalla Juventus

Mattia Compagnon - Prestito con obbligo condizionato dalla Juventus

GIOCATORI DI PROPRIETÀ (7)

Gianluca Busio (Centrocampista)

Michael Svoboda (Difensore)

Alfred Duncan (Centrocampista)

Marin Sverko (Difensore)

Ridgeciano Haps (Difensore)

Nunzio Lella (Centrocampista)

Stefano Minelli (Portiere)

* fonte dati Transfermarkt aggiornati al novembre 2025