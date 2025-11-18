TMW Maldini: "Peccato per com'è andata a Pioli alla Fiorentina. Io ds? Me l'hanno detto..."

Ti aspettavi un epilogo così negativo per Pioli alla Fiorentina? Una delle domande poste a Paolo Maldini a margine della presentazione del 40° Premio Viareggio Sport. L'ex direttore sportivo e capitano del Milan ha risposto così: "Un peccato. Riuscire a capire il perché dall'esterno è anche molto difficile. Firenze non è un ambiente facile, ma speravo facesse bene".

Dopo l'addio di Pradè, si è fatto anche il tuo nome come nuovo direttore sportivo della Fiorentina. Lo sapevi?

"Mi ha chiamato mio cugino che vive qui, gli ho detto che non ne sapevo niente. Per me in Italia c'è solamente una squadra e così sarà".

Al Napoli c'è un Conte sotto pressione dopo gli ultimi risultati e lo sfogo di Bologna.

Sotto pressione di sicuro, lui è nato sotto pressione ed è il suo modo di affrontare la vita e il calcio. Ma tra Inter, Juventus e Napoli se la giocheranno. Poi se il Milan riesce a mantenere questa classifica sul finale, ci proverà".