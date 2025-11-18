TMW Radio Napoli, quanto durerà la tregua con Conte? Lo dicono gli opinionisti

Antonio Conte è tornato ad allenare il Napoli. Per ora bocche cucite dopo lo sfogo di Bologna, ma ci si chiede se questa tregua sia definitiva o momentanea. Ecco il parere degli opinionisti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "E' un percorso minato, in cui Conte deve reggere botta e recuperare almeno 4-5 giocatori. Dipenderà però molto da Conte, perché ADL non lo caccerà mai. Lui potrebbe pure lasciare. Se non fa risultato, potrebbe andare via".

Mimmo Cugini: "Parlare di tregua definitiva mi sembra impossibile. Se ad un allenatore viene permesso di non allenare la squadra per una settimana significa che a Castel Volturno è Conte a governare. De Laurentiis ha scelto un profilo basso e ho l'impressione che di certo non abbia intenzione di esonerare il tecnico. È piu Conte a farsi le domande e a darsi le risposte. Vedremo cosa uscirà dalle prossime partite".

Stefano Mattei: "Questa sosta sicuramente ha fatto calare la quiete. Vedremo se anticipa la prossima tempesta questa quiete o meno. Nel giro di 3-4 partite si gioca molto, vedremo se la sosta avrà permesso al gruppo di ritrovare serenità. Ora Conte deve assumersi le sue responsabilità, e sarà difficile viste le assenze".

Simone Braglia: "Bisogna vedere se la società supporta i giocatori o l'allenatore. Se non hanno fiducia nel tecnico, è più facile cambiare il tecnico. Per questa la sfida contro l'Atalanta è decisiva. Ma guardo più a cosa farà la società, più che Conte".

Paolo Stringara: "Mi ricorda Mourinho, quando accentrava l'attenzione tutta su di sè per lasciare i giocatori con la testa più libera. Non so se è una tregua, ma se perde un'altra partita il Napoli, dopo quello che è successo, come fai a ripresentarti davanti alle tv, ai tifosi, ai giocatori? Si è messo in una situazione complicata. Conte è uno che ti sta addosso, o tutto o niente".

Sauro Fattori: "Conte fa sempre polemiche e così diventa molto pesante. Attacca una società che ha comprato dieci giocatori. Vince e dopo che lo fa, da diversi anni, va contro la società. Non è mai contento e questo lo trasmette alla squadra".