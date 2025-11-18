Spezia, calciatori in scadenza nel 2026: da Artistico a Lapadula, incognite in attacco
Il giugno 2026 rappresenterà uno snodo cruciale per lo Spezia di Roberto Donadoni, tornato in panchina dopo una lunga assenza per sostituire l'esonerato D'Angelo. Sono ben 8 i giocatori in prestito, solo due quelli di proprietà in scadenza.
Otto giocatori in prestito, spiccano due attaccanti
Fra gli otto giocatori in prestito spiccano soprattutto gli attaccante Vanja Vlahovic, in prestito secco dall'Atalanta, e Gabriele Artistico in prestito con diritto di riscatto e controriscatto dalla Lazio. Pietro Beruatto e Antonio Candela sono arrivati in prestito con obbligo di riscatto.
Solo due giocatori di proprietà in scadenza
Sono solo due invece i giocatori con il contratto in scadenza al termine della stagione, il giovane difensore Laurens Serpe e l'esperto attaccante Gianluca Lapadula
Spezia: giocatori in scadenza giugno 2026
GIOCATORI IN PRESTITO (8)
Vanja Vlahovic (Attaccante) - Prestito dall'Atalanta
Rachid Kouda (Centrocampista) - Prestito dal Parma
Christian Comotto (Centrocampista) - Prestito dal Milan
Fellipe Jack (Difensore) - Prestito dal Como
Pietro Beruatto (Difensore) - Prestito con obbligo di riscatto condizionato dal Pisa
Antonio Candela (Difensore) - Prestito con obbligo di riscatto condizionato dal Venezia
Gabriele Artistico (Attaccante) - Prestito con diritto di riscatto con controriscatto dalla Lazio
Leonardo Loria (Portiere) - Prestito con diritto di riscatto dal Pisa
GIOCATORI DI PROPRIETÀ (2)
Gianluca Lapadula (Attaccante)
Laurens Serpe (Difensore)
* fonte dati Transfermarkt aggiornati al novembre 2025