Sudtirol, calciatori in scadenza nel 2026: da Tait a Masiello, quanti big a rischio
Il giugno 2026 rappresenterà uno snodo cruciale per il Sudtirol di Fabrizio Castori. Sono 13 i giocatori per i quali il club altoatesino dovrà prendere una decisione: spiccano calciatori chiave come capitan Tait, l'esperto Masiello e Casiraghi, uno dei giocatori con più qualità della rosa.
Quattro prestiti, tre con obbligo condizionato
Sono quattro i giocatori in prestito in casa Sudtirol, tre con obbligo di riscatto condizionato: Filippo Bordon, Emanuele Pecorino e Jonathan Italeng, mentre per Davide Mancini il Sudtirol vanta il diritto di riscatto con il Campobasso.
Da capitan Tait fino a Masiello: quanta esperienza in scadenza
Sono ben nove i giocatori in scadenza di contratto al termine della stagione e spiccano nomi di primo livello come capitan Fabian Tait o giocatori di esperienza e qualità come Daniele Casiraghi e Andrea Masiello.
Sudtirol: giocatori in scadenza giugno 2026
GIOCATORI IN PRESTITO (4)
Filippo Bordon (Difensore) - Prestito con diritto di riscatto con controriscatto dalla Lazio
Emanuele Pecorino (Attaccante) - Prestito con diritto di riscatto con controriscatto dalla Juventus
Jonathan Italeng (Attaccante) - Prestito con diritto di riscatto con controriscatto dall'Atalanta
Davide Mancini (Difensore) - Prestito con diritto di riscatto dal Campobasso
GIOCATORI DI PROPRIETÀ (9)
Daniele Casiraghi (Centrocampista)
Mamadou Coulibaly (Centrocampista)
Salvatore Molina (Difensore)
Fabian Tait (Centrocampista)
Hamza El Kaouakibi (Difensore)
Frederic Veseli (Difensore)
Giacomo Poluzzi (Portiere)
Andrea Masiello (Difensore)
Daniel Theiner (Portiere)
* fonte dati Transfermarkt aggiornati al novembre 2025