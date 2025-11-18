Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

Aldo Serena: "Leao va preso così com'è. Brozovic può fare comodo alla Juve"

Aldo Serena: "Leao va preso così com'è. Brozovic può fare comodo alla Juve"TUTTO mercato WEB
Ivan Cardia
Oggi alle 20:07Serie A
Ivan Cardia
fonte Da Viareggio, Niccolò Ceccarini e Dimitri Conti

Aldo Serena, raggiunto in esclusiva da TMW a margine del Premio Viareggio Sport 2025, ha affrontato diversi argomenti d’attualità, a partire dal ko della Nazionale a San Siro con la Norvegia: “Avevamo aspettative diverse, doveva essere una prova anche in vista di marzo. Così non è stato, nel secondo tempo forse sono mancati ritmo e la tenacia che Gattuso aveva infuso nei ragazzi. Sono ancora fiducioso, non posso pensare a un terzo Mondiale di fila senza di noi: speriamo nel sorteggio, ma in qualche maniera noi dobbiamo andarci. Dobbiamo fare tesoro anche degli errori: Gattuso non ha tempo per preparare le gare di marzo, ma qualcosa di buono dal cilindro tirerà fuori”.

Pio Esposito unica nota positiva, può essere un elemento su cui appoggiare le nostre speranze? “Caricarlo di responsabilità così elevate a vent’anni non è conveniente per nessuno, né per lui né per la Nazionale. Bisogna sfruttarlo, con la dedizione che gli è consona e con le qualità che ha in alcune cose. Non certo a campo aperto, ma gli va regalata la possibilità di sfruttare i suoi punti di forza in area di rigore”.

Arriva il derby di Milano, la favorita?
“Beh, il Milan sta facendo molto bene, nonostante delle criticità. È evidente che manchi una grande punta, però a un centrocampo di prim’ordine: Jashari sarà un valore aggiunto, non certo nel derby perché è ancora in rodaggio, ma il centrocampo rossonero è tra i migliori. L’Inter ha trovato dinamiche di gioco più ficcanti e verticali di prima: si sbilancia un po’ troppo, non avendo difensori iper veloci, e potrebbe avere problemi su Leao e Pulisic, se saranno in condizione”.

Leao diventerà il giocatore che tutti immaginano? “La continuità non è il suo punto forte. Va sfruttato per le qualità che ha: l’istinto, la fantasia, la capacità di cercare spazio in autonomia. Va preso così. Io non lo vedo prima punta, lo vedo come un attaccante di supporto a cui va data libertà assoluta”.

Più meriti di Chivu o dell’Inter come società?
“Entrambi. Sono stati bravi a sceglierlo e a proteggere chi è giovane come lui. Però lui ha dimostrato tanto, nelle dichiarazioni è perfetto e mi ha stupito per la sua capacità di lavorare nelle situazioni di difficoltà con razionalità. È una cosa da grandi allenatori”.

Conte ha staccato per una settimana. È una cosa normale?
“Non l’ho capita. Fossi Lele Oriali, forse saprei rispondere meglio. Certo, è sorprendente ed è in controtendenza rispetto a chi fa questo lavoro. Forse bisognava essere presenti e dare linee guida precisi. Conte ci ha abituati a momenti di rivoluzione, e questo è uno di questi. Vedremo come reagirà la squadra: sono molto curioso”.

Si aspettava l’esonero di Pioli?
“Ho un rapporto con lui di affetto, siamo stati compagni di camera alla Juve per due anni. Non me l’aspettavo, speravo potesse invertire la rotta vista la sua esperienza. Mi è dispiaciuto molto, però chi è allenatore sa che può succedere. Spero possa far rivedere altrove le sue qualità”.

La Juventus può essere sistemata da Spalletti o servirà un intervento sul mercato?
“Io credo che abbia già individuato la criticità della Juventus, che è il ribaltamento veloce da fase di non possesso a fase di attacco. Ho letto di Brozovic, viene da un campionato non stimolante e bisogna valutare. Alla Juve sono bravissimi con gli algoritmi, non hanno bisogno di consigli, ma bisognerebbe valutare un 33enne che motivazioni potrebbe avere. Se il responso fosse positivo, penso che Brozovic potrebbe aiutare la Juventus”.

Oggi Italiano è il migliore tra gli allenatori emergenti?
“Tra i nuovi penso di sì. Fa parte di quella categoria di allenatori che insegnano: con uno del genere puoi recuperare ragazzi giovani e farli crescere, perché insegna calcio e insegna a farlo in diversi modi”.

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Serena: "Gattuso coraggioso. Ora abbiamo una Nazionale votata all'attacco" Serena: "Gattuso coraggioso. Ora abbiamo una Nazionale votata all'attacco"
Serena: "Non vorrei essere blasfemo, ma Kean-Retegui ricorda un po' il tandem Rossi-Graziani"... Serena: "Non vorrei essere blasfemo, ma Kean-Retegui ricorda un po' il tandem Rossi-Graziani"
Aldo Serena a Tudor: "Alla Juventus serve certezza sul centravanti. È come per il... Aldo Serena a Tudor: "Alla Juventus serve certezza sul centravanti. È come per il portiere"
Altre notizie Serie A
Perinetti e la scomparsa della figlia: "Col mio libro accendiamo un faro sull'anoressia"... Perinetti e la scomparsa della figlia: "Col mio libro accendiamo un faro sull'anoressia"
Pisa, Corrado blinda Angori e Touré: "A gennaio restano. Troppi stranieri? È il contrario..."... Esclusiva TMWPisa, Corrado blinda Angori e Touré: "A gennaio restano. Troppi stranieri? È il contrario..."
Genoa su Perin? La Juventus alza il muro per gennaio: solo in un caso può partire... Genoa su Perin? La Juventus alza il muro per gennaio: solo in un caso può partire
Juve, Perin: "La classifica non rispecchia il valore della Fiorentina, saranno arrabbiati"... Juve, Perin: "La classifica non rispecchia il valore della Fiorentina, saranno arrabbiati"
Milan, Torriani: "Maignan mi sta insegnando tanto. Il modello? Courtois" Milan, Torriani: "Maignan mi sta insegnando tanto. Il modello? Courtois"
Galliani: "Gattuso ce la farà, ha il carattere giusto e credo che l'Italia andrà... Galliani: "Gattuso ce la farà, ha il carattere giusto e credo che l'Italia andrà ai Mondiali"
Maldini: "Peccato per com'è andata a Pioli alla Fiorentina. Io ds? Me l'hanno detto..."... TMWMaldini: "Peccato per com'è andata a Pioli alla Fiorentina. Io ds? Me l'hanno detto..."
Qual. Mondiali UEFA, tutte le formazioni delle ultime 10 gare: tanti "italiani" in... Qual. Mondiali UEFA, tutte le formazioni delle ultime 10 gare: tanti "italiani" in campo
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Calendario malato. Una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti per preparare le gare in cui il calcio italiano si gioca la sua sopravvivenza
Le più lette
1 Fabregas: "Con Conte svenivo, in Italia me ne piacciono 3. Allegri? Il suo calcio è semplice"
2 Calendario malato. Una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti per preparare le gare in cui il calcio italiano si gioca la sua sopravvivenza
3 Joshua Zirkzee verso l'addio al Manchester United. Ci sono anche due club inglesi
4 A Como furto in casa della calciatrice Alisha Lehmann: "La prossima volta per favore pulite"
5 Totti: "Il lavoro di Gasperini alla Roma non si è visto. Soulé o Yildiz? Meglio Nico Paz"
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Maldini: "Per me c'è solo il Milan, in Italia e all'estero. Nazionale? Gattuso ottima idea"
Immagine top news n.1 Juve, Perin: "Sono il più grande critico di me stesso. Ho pensato di smettere con il calcio"
Immagine top news n.2 Soulé: "Mi immagino a lungo alla Roma. Scudetto? Lo sognano tutti, ma è ancora presto"
Immagine top news n.3 Milan, ottime notizie per Allegri: Rabiot in gruppo, il punto in vista del derby
Immagine top news n.4 Quali obiettivi per il Milan? Tare: "Sarei un bugiardo se dicessi di non volere Scudetto o Champions"
Immagine top news n.5 Fabregas: "Il Como è diverso, in Serie A rompe le palle. Futuro? Sto bene, ma mai dire mai"
Immagine top news n.6 Uva su Euro 2032: "Solo l'Allianz ha tutti i parametri, ma anche altri stadi sono sulla buona strada"
Immagine top news n.7 Juventus, via libera per il rientro graduale in gruppo di Bremer: ecco quando può tornare
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
Immagine news podcast n.2 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
Immagine news podcast n.3 Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners?
Immagine news podcast n.4 Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Zauli: "La retrocessione dalla B alla C pesa tanto, lo dimostrano Perugia e Crotone"
Immagine news Altre Notizie n.2 Napoli, quanto durerà la tregua con Conte? Lo dicono gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Alessandro Canovi: "Vi spiego cosa non funziona nel calcio italiano"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Pisa, Corrado blinda Angori e Touré: "A gennaio restano. Troppi stranieri? È il contrario..."
Immagine news Serie A n.2 Genoa su Perin? La Juventus alza il muro per gennaio: solo in un caso può partire
Immagine news Serie A n.3 Juve, Perin: "La classifica non rispecchia il valore della Fiorentina, saranno arrabbiati"
Immagine news Serie A n.4 Milan, Torriani: "Maignan mi sta insegnando tanto. Il modello? Courtois"
Immagine news Serie A n.5 Galliani: "Gattuso ce la farà, ha il carattere giusto e credo che l'Italia andrà ai Mondiali"
Immagine news Serie A n.6 Maldini: "Peccato per com'è andata a Pioli alla Fiorentina. Io ds? Me l'hanno detto..."
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana, si avvicina la sfida con la Carrarese: le parole del ds Fracchiolla sul momento granata
Immagine news Serie B n.2 Entella, Marconi: "Col Palermo per me non sarà come le altre. Possiamo giocarcela"
Immagine news Serie B n.3 Vignali rinnova con lo Spezia: "Firma che dà continuità a un sogno che porto nel cuore"
Immagine news Serie B n.4 Virtus Entella, calciatori in scadenza nel 2026: c'è anche il difensore/bomber Tiritiello
Immagine news Serie B n.5 Venezia, calciatori in scadenza nel 2026: da Busio a Duncan, nodi pesanti per la società
Immagine news Serie B n.6 Sudtirol, calciatori in scadenza nel 2026: da Tait a Masiello, quanti big a rischio
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ascoli, Passeri: "A Rimini situazione surreale, il calcio esiste grazie ai tifosi. E così muore"
Immagine news Serie C n.2 Zauli: "La retrocessione dalla B alla C pesa tanto, lo dimostrano Perugia e Crotone"
Immagine news Serie C n.3 Insulti razzisti in Rimini-Ascoli: chiusi per un turno (con sospensiva) i 'Distinti Scoperti' del Neri
Immagine news Serie C n.4 Serie C, il Giudice Sportivo: Parker fermato per due turni. Stop anche per altri 16
Immagine news Serie C n.5 Cosenza, Mazzocchi: "Benevento squadra in salute, ma faremo del nostro meglio"
Immagine news Serie C n.6 Vis Pesaro, intervento al ginocchio riuscito per Tavernaro: il comunicato del club
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Germania-Slovacchia, il primo posto del girone passa da qui
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Italia Norvegia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Spagna, Hermoso ancora vittima di insulti e minacce social. La denuncia della calciatrice
Immagine news Calcio femminile n.2 Ternana, Peruzzo: "A Sassuolo vittoria importantissima. Parma? Non sarà scontro diretto"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, domani la sfida con il Lione. Canzi: "Tappa fondamentale, Bonansea out"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Girelli: "Orgogliosa di far parte della storia di questo club"
Immagine news Calcio femminile n.5 Ternana Women, rinviata a gennaio l'udienza circa la questione legata allo stadio/clinica
Immagine news Calcio femminile n.6 Simili nei risultati, agli antipodi per tutto il resto: Napoli e Como brillano nella Serie A Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?