TMW Joshua Zirkzee verso l'addio al Manchester United. Ci sono anche due club inglesi

Il Manchester United non ha ancora deciso cosa fare con Joshua Zirkzee, ma una sua partenza appare quasi certa. Perché nelle ultime settimane ha giocato pochissimo e c'è una convocazione per la Coppa del Mondo da conquistare. Non c'è solo la Roma sull'olandese, così come il Milan che deve acquistare un centravanti.

Perché due club come West Ham e Aston Villa lo hanno messo nel mirino. C'è già stata una richiesta di informazioni allo United, al netto di un ingaggio molto alto (da cinque milioni di euro all'anno) ma l'idea sarebbe quella di andare a giocare a gennaio. Così i club italiani dovranno affrontare una concorrenza comunque abbastanza serrata.

Ruben Amorim su Zirkzee e Mainoo - altro nel mirino dei club italiani - nei giorni scorsi, aveva parlato così. "Può succedere di tutto, anche nel nostro club. Sapete che ci sono i Mondiali, alcuni giocatori non stanno giocando e chiederanno di andarsene, quindi devo gestire tutto. Poi vogliamo portare giocatori che potrebbero avere un grande futuro al Manchester United. Non vogliamo comprare qualcuno solo perché a dicembre pensiamo di aver bisogno di quel tipo di giocatore per l’immediato. No, vogliamo acquistare calciatori di cui sappiamo che non dovremo cambiare spesso. Questa è la nostra idea".