Sampdoria, calciatori in scadenza nel 2026: da Coda a Romagnoli, quanti dubbi
Il giugno 2026 rappresenterà uno snodo cruciale per lo Sampdoriam con 17 giocatori in scadenza fra prestiti e giocatori di proprietà
Da Pafundi a Barak, quando giocatori in prestito
Sono 7 i giocatori in prestito per i quali la Sampdoria dovrà prendere una decisione, fra questi spicca Simone Pafundi, per il quale l'Udinese vanta il controriscatto. Giorgio Altare e Andrei Coubiș hanno invece l'obbligo di riscatto condizionato.
Coda e altri big in scadenza
Fra i giocatori in scadenza con la Sampdoria, spicca Massimo Coda, il miglior marcatore della storia in Serie B. Il club blucerchiato dovrà decidere il futuro di altri giocatori importanti come Lorenzo Venuti, Matteo Ricci e Simone Romagnoli
Sampdoria: giocatori in scadenza giugno 2026
GIOCATORI IN PRESTITO (7)
Simone Pafundi (Centrocampista) - Prestito con diritto di riscatto con controriscatto dall'Udinese
Antonin Barak (Centrocampista) - Prestito dalla Fiorentina
Dennis Hadzikadunic (Difensore) - Prestito dal Rostow
Luigi Cherubini (Attaccnate) - Prestito dalla Roma
Giorgio Altare (Difensore) - Prestito con obbligo di riscatto condizionato dal Venezia
Marvin Cuni (Attaccante) - Prestito con diritto di riscatto dal Rubin Kazan
Andrei Coubiș (Difensore) - Prestito con obbligo di riscatto condizionato dal Milan
GIOCATORI DI PROPRIETÀ (10)
Simone Giordano (Difensore)
Leonardo Benedetti (Centrocampisti)
Massimo Coda (Attaccante)
Lorenzo Venuti (Difensore)
Simone Romagnoli (Difensore)
Matteo Ricci (Centrocampista)
Francesco Conti (Centrocampista)
Lorenzo Malagrida (Attaccante)
Nicola Ravaglia (Portiere)
* fonte dati Transfermarkt aggiornati al novembre 2025