Qual. Mondiali UEFA, tutte le formazioni delle ultime 10 gare: tanti "italiani" in campo
Sono ufficiali le formazioni delle dieci partite che si disputeranno stasera, le ultime valide per la fase a gironi delle qualificazioni al Mondiale del 2026. Tra poco conosceremo i nomi delle ultime cinque qualificate direttamente e delle nazionali che invece disputeranno i playoff insieme all'Italia.
Austria - Bosnia
Austria (4-2-3-1): A. Schlager; Laimer, Liehart, Danso, Mwene; X. Schlager, Seiwald; Wimmer, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic.
Bosnia (4-3-3): Vasilj; Karic, Muharemovic, Malic, Memic; Tahirovic, Hadzikadunic, Bajraktarevic; Tabakovic, Dzeko, Sunjic.
Belgio - Liechtenstein
Belgio (4-2-3-1): Lammens; Meunier, Mechele, Theate, Castagne; Tielemans, Raskin; Saelemaekers, Vanaken, Doku; De Ketelare.
Liechtenstein (3-5-2): Buchel; Meier, Malin, Hofer; Wolfinger, Luchinger, Hasler, Sele, Goppel; Luque-Notaro, Kindle.
Bielorussia - Grecia
Bielorussia (3-4-2-1): Lapoukhov; Khvalko, Begunov, Zabelin; Malashevic, Yablonskiy, Ebong, Malkevich; Gromyko; Demchenko, Lisakovich.
Grecia (4-2-3-1): Vlachodimos; Rota, Retsos, Hatzidiakos, Tsimikas; Siopis, Zafeiris; Masouras, Mantalos, Tzolis; Tetteh.
Bulgaria - Georgia
Bulgaria (4-3-3): Mitov; Georgiev, K. Dimitrov, Velkov, Petrov; Gruev, Stoyanov, Krastev; Rusev, Despodov, Z. Dimitrov.
Georgia (4-3-3): Mamardashvili; Gocholeishvili, Lochoshvili, Kashia, Kiteishvili; Tsitaishvili, Mekvabishvili, Kochorashvili; Davitashvili, Zivzivadze, Kvaratskhelia.
Galles - Macedonia del Nord
Galles (4-2-3-1): Darlow; Williams, Lawlor, Rodon, Dasilva; Sheehan, Wilson; James, Cullen, Brooks; Johnson.
Macedonia del Nord (4-4-2): Dimitrievski; Ilievski, Velkovski, Zajkov, Ashkovski; Kostadinov, Bardhi, Alimi, Stojcevski; Miovski, Elmas,
Kosovo - Svizzera
Kosovo (4-4-2): Muric; Dellova, Rrahmani, Aliti, Gallapeni; Vojvoda, Rexhbecaj, Hodza, Muslija; Muriqi, Asllani.
Svizzera (4-3-3): Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Sow, Xhaka, Aebischer; Manzambi, Embolo, Vargas.
Romania - San Marino
Romania (4-3-3): Tarnovanu; Ratiu, Ghita, Eissat, Bancu; Tanase, Screciu, Dragomir; Man, Birligea, Baiaram.
San Marino (4-3-2-1): Colombo; Fabbri, Valentini, Rossi, Riccardi; Golinucci, Valli Casadei, Mularoni; Pancotti, Zannoni; Giacopetti.
Scozia - Danimarca
Scozia (4-4-2): Gordon; Hickey, Souttar, McKenna, Robertson; Christie, Ferguson, McGinn, Doak; McTominay, Dykes.
Danimarca (4-2-3-1): Schmeichel; Kristensen, Andersen, Christensen, Dorgu; Hjulmand, Hojbjerg; Isaksen, Froholdt, Damsgaard; Hojlund.
Spagna - Turchia
Spagna (4-3-3): Simon; Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Merino, Garcia, Ruiz; Pino, Oyarzabal, Olmo.
Turchia (3-4-3): Bayindir; Demiral, Akaydin, Soyuncu; Celik, Kokcu, Ozcan, Kadioglu; Kahveci, Gul, Yilmaz.
Svezia - Slovenia
Svezia (4-4-2): Widell Zetterstrom; Krafth, Starfelt, Lindelof, Svensson; Lundgren, Zeneli, Svanberg, Sema; Bardghji, Lidberg.
Slovenia (3-5-2): Vekic; Drkusic, Bijol, Balkovec; Karnicnik, Cerin, Elsnik, Seslar, Janza; Sporar, Sturm.