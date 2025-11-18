Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Zauli: "La retrocessione dalla B alla C pesa tanto, lo dimostrano Perugia e Crotone"

Zauli: "La retrocessione dalla B alla C pesa tanto, lo dimostrano Perugia e Crotone"TUTTO mercato WEB
© foto di FEDERICO SERRA
Claudia Marrone
Oggi alle 20:04Serie C
Claudia Marrone
A Tutta C
Ascolta il podcast
TMW Radio / A Tutta C
00:00
/
00:00

Nel corso della diretta pomeridiana di A Tutta C, il format di TMW Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, è intervenuto mister Lamberto Zauli, subito interpellato per un commento al Crotone, che ha allenato per due stagioni: "Ritengo quella di Crotone una bella esperienza, anche positiva, perché sono riuscito a lavorare in una società molto importante, ma la promozione in B, difficile da raggiungere, non è arrivata, e rimane quindi un po' di rammarico per non aver centrato quell’obiettivo cui la società ambisce. È giusto che organizzi le sue annate per fare stagioni importanti, per altro in un girone, il C, veramente difficile, dove tutti gli anni si hanno 4-5 società importantissime che investono soldi molto importanti per andare in B: una sola, però, gioisce, mentre tutte le altre si leccano le ferite e devono ripartire. Non è mai semplice".

Il Crotone, però, sembra aver trovato la retta via, a differenza di un Perugia, nel Girone B, che sembra smarrito. Lei che lo ha allenato, come si spiega questo 'momento no' molto duraturo del Grifo?
"Anche qui, come a Crotone, si vive la brutta retrocessione che per me e per il calcio italiano, per le società, è la peggiore: quella dalla Serie B alla Serie C. È una retrocessione pesante, economicamente e d’immagine, e abbiamo visto spesso che le società che la subiscono poi fanno fatica nelle annate successive. Il Perugia più di tutti, l’ho vissuta l’anno scorso. Adesso hanno fatto questa scelta di tanti cambiamenti dopo un inizio veramente brutto, ma è una scelta che comunque sta apportando, anche se a piccoli passi, dei buoni risultati. La squadra da tre partite non perde, sta trovando continuità, però è chiaro che ne servirà tanta per uscire fuori da una situazione che si era messa veramente male".

Nel girone B la classifica è piuttosto strana, se così si può dire. Nella parte bassa ci sono tante formazioni che forse non ci saremmo aspettati di vedere lì; penso a esempio al Livorno.
"Sì, parliamo di blasone, ma in C poi conta tutt’altro. Spesso il calcio sarebbe al top se in queste piazze blasonate, dove il pubblico vive la squadra sette giorni su sette, ventiquattro su ventiquattro e quindi ci sono pressioni, si riuscisse a portare empatia dentro la squadra, dentro il gruppo, per fare grandi risultati. È vero anche che siamo veramente all’inizio, non siamo neanche a un terzo del campionato, quindi queste squadre hanno tutta la possibilità di uscire da questa situazione, ma è altrettanto vero che non è mai semplice, perché ci sono tante realtà che hanno già tanti punti, e quindi ci vorrà del tempo per cercare di riequilibrare un po’ il campionato, soprattutto per chi non è partito bene".

Guardiamo ora alle parti opposte delle graduatorie. Nel Girone A Vicenza in vetta con otto punti dal secondo posto, nel girone B ormai sembra una corsa a tre tra Arezzo, Ravenna e Ascoli mentre nel C ci sono Salernitana, Catania e Benevento che intendono rubare la scena alle dirette concorrenti. È presto per dire che una di queste squadre effettivamente la spunterà?
"Nel girone C ci metto anche il Cosenza per i primi posti, è una squadra che sta facendo molto bene. Se andiamo a leggere la formazione, nonostante un inizio difficile proprio per quello che dicevo prima - perché la retrocessione dalla B alla C non è semplice -, si nota che dentro la squadra ci sono tanti giocatori che hanno fatto anche la B, e lo stanno dimostrando sul campo: se il club manterrà questa rosa fino alla fine del campionato, potrà giocarsi le primissime posizioni. Per quanto riguarda il Girone A, è chiaro che tutti si aspettavano un Brescia competitivo, anche se è il suo primo anno dopo tutto quello che è successo; il Lecco sta facendo molto bene, mentre del Vicenza si parla del suo terzo anno da protagonista assoluto e in questo momento sembra veramente la squadra da battere. Tutto fa pensare che possa essere un’annata per loro non dico semplice ma comunque decisiva: è partito bene, ha dei punti di vantaggio importanti e penso che possa continuare fino alla fine con questa mentalità, con questa sicurezza, con questo entusiasmo".

Una piazza in cui invece è rinato un po’ l’entusiasmo, dopo un avvio difficile, torniamo al Girone C, è la Cavese, che ieri ha ottenuto l’ennesimo risultato utile consecutivo. Il tutto con mister Prosperi che nei mesi scorsi sembrava anche a rischio esonero. Che squadra sta vedendo?
"È chiaro che bisognerebbe stare dentro le squadre per capire, ma quando non arrivano i risultati si pensa subito al cambio d’allenatore. Questo però è il classico caso in cui probabilmente l’allenatore era il primo a subire i non risultati, ma l’ultimo a esserne responsabile. Oggi il gruppo sta venendo fuori, sta venendo fuori con personalità e con qualità. Una piazza come Cava de’ Tirreni, per la C, è una piazza importante. Sono contento che stiano facendo bene, ma soprattutto è un grande merito perché non è mai scontato uscire da una situazione difficile e farlo così bene".

Articoli correlati
Zauli: "Il Bologna cresce anno dopo anno, può vincere l'Europa League" Zauli: "Il Bologna cresce anno dopo anno, può vincere l'Europa League"
Zauli: "Perugia piazza da Serie A. Quando vai in campo lo senti. Tedesco ha riportato... Zauli: "Perugia piazza da Serie A. Quando vai in campo lo senti. Tedesco ha riportato entusiasmo"
Zauli: "Vicenza senza rivali, Perugia in crisi. La tecnologia? Toglie qualcosa al... Zauli: "Vicenza senza rivali, Perugia in crisi. La tecnologia? Toglie qualcosa al calcio"
Altre notizie Serie C
Ascoli, Passeri: "A Rimini situazione surreale, il calcio esiste grazie ai tifosi.... Ascoli, Passeri: "A Rimini situazione surreale, il calcio esiste grazie ai tifosi. E così muore"
Zauli: "La retrocessione dalla B alla C pesa tanto, lo dimostrano Perugia e Crotone"... TMW RadioZauli: "La retrocessione dalla B alla C pesa tanto, lo dimostrano Perugia e Crotone"
Insulti razzisti in Rimini-Ascoli: chiusi per un turno (con sospensiva) i 'Distinti... Insulti razzisti in Rimini-Ascoli: chiusi per un turno (con sospensiva) i 'Distinti Scoperti' del Neri
Serie C, il Giudice Sportivo: Parker fermato per due turni. Stop anche per altri... Serie C, il Giudice Sportivo: Parker fermato per due turni. Stop anche per altri 16
Cosenza, Mazzocchi: "Benevento squadra in salute, ma faremo del nostro meglio" Cosenza, Mazzocchi: "Benevento squadra in salute, ma faremo del nostro meglio"
Vis Pesaro, intervento al ginocchio riuscito per Tavernaro: il comunicato del club... Vis Pesaro, intervento al ginocchio riuscito per Tavernaro: il comunicato del club
Lumezzane, Moscati: "Abbiamo le possibilità per toglierci dalla nostra classifica.... Lumezzane, Moscati: "Abbiamo le possibilità per toglierci dalla nostra classifica. Lo meritiamo"
Ternana, Bandecchi su questione stadio/clinica: "Oggi inizieranno i lavori, si inizia... Ternana, Bandecchi su questione stadio/clinica: "Oggi inizieranno i lavori, si inizia a costruire"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Calendario malato. Una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti per preparare le gare in cui il calcio italiano si gioca la sua sopravvivenza
Le più lette
1 Fabregas: "Con Conte svenivo, in Italia me ne piacciono 3. Allegri? Il suo calcio è semplice"
2 Calendario malato. Una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti per preparare le gare in cui il calcio italiano si gioca la sua sopravvivenza
3 Joshua Zirkzee verso l'addio al Manchester United. Ci sono anche due club inglesi
4 A Como furto in casa della calciatrice Alisha Lehmann: "La prossima volta per favore pulite"
5 Totti: "Il lavoro di Gasperini alla Roma non si è visto. Soulé o Yildiz? Meglio Nico Paz"
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Maldini: "Per me c'è solo il Milan, in Italia e all'estero. Nazionale? Gattuso ottima idea"
Immagine top news n.1 Juve, Perin: "Sono il più grande critico di me stesso. Ho pensato di smettere con il calcio"
Immagine top news n.2 Soulé: "Mi immagino a lungo alla Roma. Scudetto? Lo sognano tutti, ma è ancora presto"
Immagine top news n.3 Milan, ottime notizie per Allegri: Rabiot in gruppo, il punto in vista del derby
Immagine top news n.4 Quali obiettivi per il Milan? Tare: "Sarei un bugiardo se dicessi di non volere Scudetto o Champions"
Immagine top news n.5 Fabregas: "Il Como è diverso, in Serie A rompe le palle. Futuro? Sto bene, ma mai dire mai"
Immagine top news n.6 Uva su Euro 2032: "Solo l'Allianz ha tutti i parametri, ma anche altri stadi sono sulla buona strada"
Immagine top news n.7 Juventus, via libera per il rientro graduale in gruppo di Bremer: ecco quando può tornare
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
Immagine news podcast n.2 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
Immagine news podcast n.3 Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners?
Immagine news podcast n.4 Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Zauli: "La retrocessione dalla B alla C pesa tanto, lo dimostrano Perugia e Crotone"
Immagine news Altre Notizie n.2 Napoli, quanto durerà la tregua con Conte? Lo dicono gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Alessandro Canovi: "Vi spiego cosa non funziona nel calcio italiano"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Pisa, Corrado blinda Angori e Touré: "A gennaio restano. Troppi stranieri? È il contrario..."
Immagine news Serie A n.2 Genoa su Perin? La Juventus alza il muro per gennaio: solo in un caso può partire
Immagine news Serie A n.3 Juve, Perin: "La classifica non rispecchia il valore della Fiorentina, saranno arrabbiati"
Immagine news Serie A n.4 Milan, Torriani: "Maignan mi sta insegnando tanto. Il modello? Courtois"
Immagine news Serie A n.5 Galliani: "Gattuso ce la farà, ha il carattere giusto e credo che l'Italia andrà ai Mondiali"
Immagine news Serie A n.6 Maldini: "Peccato per com'è andata a Pioli alla Fiorentina. Io ds? Me l'hanno detto..."
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana, si avvicina la sfida con la Carrarese: le parole del ds Fracchiolla sul momento granata
Immagine news Serie B n.2 Entella, Marconi: "Col Palermo per me non sarà come le altre. Possiamo giocarcela"
Immagine news Serie B n.3 Vignali rinnova con lo Spezia: "Firma che dà continuità a un sogno che porto nel cuore"
Immagine news Serie B n.4 Virtus Entella, calciatori in scadenza nel 2026: c'è anche il difensore/bomber Tiritiello
Immagine news Serie B n.5 Venezia, calciatori in scadenza nel 2026: da Busio a Duncan, nodi pesanti per la società
Immagine news Serie B n.6 Sudtirol, calciatori in scadenza nel 2026: da Tait a Masiello, quanti big a rischio
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ascoli, Passeri: "A Rimini situazione surreale, il calcio esiste grazie ai tifosi. E così muore"
Immagine news Serie C n.2 Zauli: "La retrocessione dalla B alla C pesa tanto, lo dimostrano Perugia e Crotone"
Immagine news Serie C n.3 Insulti razzisti in Rimini-Ascoli: chiusi per un turno (con sospensiva) i 'Distinti Scoperti' del Neri
Immagine news Serie C n.4 Serie C, il Giudice Sportivo: Parker fermato per due turni. Stop anche per altri 16
Immagine news Serie C n.5 Cosenza, Mazzocchi: "Benevento squadra in salute, ma faremo del nostro meglio"
Immagine news Serie C n.6 Vis Pesaro, intervento al ginocchio riuscito per Tavernaro: il comunicato del club
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Germania-Slovacchia, il primo posto del girone passa da qui
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Italia Norvegia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Spagna, Hermoso ancora vittima di insulti e minacce social. La denuncia della calciatrice
Immagine news Calcio femminile n.2 Ternana, Peruzzo: "A Sassuolo vittoria importantissima. Parma? Non sarà scontro diretto"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, domani la sfida con il Lione. Canzi: "Tappa fondamentale, Bonansea out"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Girelli: "Orgogliosa di far parte della storia di questo club"
Immagine news Calcio femminile n.5 Ternana Women, rinviata a gennaio l'udienza circa la questione legata allo stadio/clinica
Immagine news Calcio femminile n.6 Simili nei risultati, agli antipodi per tutto il resto: Napoli e Como brillano nella Serie A Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?