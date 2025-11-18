Ternana Women, rinviata a gennaio l'udienza circa la questione legata allo stadio/clinica

Come già emerso ieri, è stallo totale sul nuovo 'Libero Liberati', lo stadio della Ternana, ormai da tempo al centro di uno scontro tra Regione e Comune; scontro che sta bloccando il progetto, e che ha portato anche la Ternana Women a ricorrere alle vie legali. Anche se, come viene fatto sapere quest'oggi da un comunicato ufficiale del club, l'udienza nel merito è stata rinviata di altri due mesi, con la nuova data fissata al prossimo 27 gennaio 2026.

Di seguito, riportiamo proprio suddetta nota della società rossoverde:

"Oggi si è consumato l’ennesimo sgarbo nei confronti della città di Terni, che resta nuovamente bloccata.

I cittadini e le imprese dovranno attendere altri due mesi solo per sapere se il Comune di Terni potrà confermare il provvedimento già adottato o se sarà costretto a emetterne uno nuovo.

In sostanza, ciò che è accaduto oggi è nulla: un rinvio che non produce alcun avanzamento e che continua a penalizzare la città. Questo ritardo sta arrecando danni economici gravissimi. La Regione, già da ieri sera, ha preso atto delle nostre stime: 70.000 euro di perdita al giorno. Arrivando al 27 gennaio, qualunque sarà l’esito, la Regione avrà causato un danno complessivo di 6 milioni e 300 mila euro, a cui si aggiungeranno altri 70.000 euro per ogni ulteriore giorno di ritardo.

Terni non può più permettersi di aspettare. La città merita rispetto, certezze e decisioni tempestive".