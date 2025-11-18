TMW Milan, ottime notizie per Allegri: Rabiot in gruppo, il punto in vista del derby

Buone notizie per Massimiliano Allegri e i tifosi del Milan. Adrien Rabiot ha infatti svolto in gruppo tutto l’allenamento di oggi, di fatto il primo della squadra rossonera in vista del derby di domenica sera. Il centrocampista francese, a meno di sorprese, sarà quindi a disposizione per la gara con l’Inter.

Ancora personalizzato per Santiago Gimenez, da verificare il suo recupero. Maignan ha lavorato sul campo con i preparatori dei portieri. Regolare allenamento in gruppo per gli azzurri Gabbia e Ricci, rientrati con un giorno d’anticipo rispetto al programma.

Tra domani e giovedì - Athekame, De Winter, Saelemaekers e Bartesaghi saranno gli ultimi ad arrivare - Allegri riabbraccerà il resto dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali nelle gare della sosta appena conclusa.