Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Uva su Euro 2032: "Solo l'Allianz ha tutti i parametri, ma anche altri stadi sono sulla buona strada"

Uva su Euro 2032: "Solo l'Allianz ha tutti i parametri, ma anche altri stadi sono sulla buona strada"TUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Tommaso Bonan
Oggi alle 11:21Serie A
Tommaso Bonan
fonte da Torino, Camillo Demichelis

Michele Uva, direttore esecutivo della UEFA per la sostenibilità sociale e ambientale e delegato per Euro 2032, ha parlato in occasione dell'evento Social Football Summit che quest'anno si svolge a Torino presso l'Allianz Stadium: "Ci sono cinque pilastri che reggono la sostenibilità ed ognuno regge l’altro. La sostenibilità sta diventando un tema abusato, ma dobbiamo mette questi cinque elementi insieme in un percorso strategico. La strategia è un terzo passaggio: prima c’è bisogno del commitment della tua azienda, la forza di voler affrontare certi temi. La Juve, pochi giorni fa, ha dato il primo grande segnale su come si incorpora la sostenibilità nella strategia generale. La Juve è stata la prima e faccio i complimenti a Greta Bodino. Se c’è il commitment della società, poi c’è bisogno delle persone. Noi ci prediamo sempre le nostre responsabilità, ma nessuno può chiederci di salvare il pianeta perché non dipende dal governo. Poi dopo la strategia ci vogliono fatti concreti".

Sugli investimenti nella sostenibilità - "Molti vedono tutto questo come un costo, ma in realtà è un investimento. Oggi tutto questo è una sana competizione sul lavorare con le organizzazioni per cercare di creare percorsi comuni e questo apre le porte a nuove risorse. Noi abbiamo firmato un contratto con un grandissimo sponsor interazione, il primo sponsor della Uefa che si occuperà di sostenibilità. L’Europeo femminile ha avuto 95 azioni legate alla sostenibilità. Io fino al 2021 non mi ero mi occupato della sostenibilità e sempre nel 2021 in Federcalcio avevamo fatto il primo report sulla sostenibilità. I 5 pilastri sono sempre legati tra loro e non possono mai essere slegati".

Bisogna avere delle capacità di anticipare i cambiamenti della società civile e non subire mali ma anticiparli. Dalla lotta al razzismo, la parte dell’inclusione, della diversity e dell’equality. Lavorano con me 16 persone e 12 sono donne".

Sulla piramide della sostenibilità - "La piramide è un top-down. Questi discorsi partono dal vertice Uefa che parla con le Federazioni e i club. L’obiettivo finale è quello di arrivare nel 2030 a raggiungere la base della piramide, ovvero i nostri tifosi, quelli che sono influenzati dal calcio".

Sulla sostenibilità in Italia - "FIGC e Lega sono state le prime in Europa a prendere la nostra strategia, c’è una grande sensibilità e accelerazione spinta anche dai partner commerciali e dalla società civile. C’è grande sensibilità, il nostro percorso è lungo, ma l’importante è che ci sia una base. Ormai tutti i club di serie A hanno una manager per la sostenibilità. Dobbiamo raggiungere la base e siamo sulla buona strada".

Sostenibilità stadi in Italia - "Sono molto positivo. L’Italia ha fino al 1° ottobre per presentare i cinque stadi. L’Allianz ha tutti i parametri, l’unico ma anche altri sono sulla buona strada. La cosa importante è l’impegno della Figc, del Ministro dello Sport e dei commissari dell’impiantistica sportiva. L’obiettivo sono convinto che si potrà raggiungere e per Uefa l’Italia è un paese storico”.

Quali sono i parametri? "In tutto sono 132, a livello di requisiti per uno stadio per essere a norma e UEFA, il 20% sono legati alla sostenibilità".

Sul nuovo San Siro? "Sarà una stadio moderno. L’Allianz Stadium è stato inaugurato da anni ma ti sembra ancora uno stadio moderno. La cosa fondamentale è che si possa creare uno stato flessibile e agile che possa anche aumentare la capienza e che sia flessibile a livello di spazio".

Sugli stadi dell’Udinese e dell’Atalanta - "Cinque stadi nuovi in Italia sono tutti di imprenditori italiani. I grandi investitori dei club devono accelerare sulle infrastrutture. Lo stadio della Roma? Vale per tutte le grandi città e negli ultimi mesi con Euro 2032 in tanti stanno accelerando. Lo stadio è anche riqualificazione urbana".

Le scelte future di Michele Uva - "Il ciclo di un manager è tra i 4 e i 6 anni. Ho costruito il mio successore, penso sia giusto dopo 5 anni lasciare una legacy al calcio europeo certificata dal Time ma me la sento dentro. Penso di averlo fatto con passione, adesso è giusto fare questo passaggio e credo che mi occuperò d’accordo col mio presidente mi focalizzerò su Euro 2032. I ricavi che vengono da un europeo sono redistribuiti al 97% a tutto il calcio europeo".

Articoli correlati
Michele Uva da Bruxelles: "Euro 2032 un'occasione che non possiamo perdere" Michele Uva da Bruxelles: "Euro 2032 un'occasione che non possiamo perdere"
Michele Uva (UEFA): "Supercoppa UEFA giusto omaggio verso la società Udinese" Michele Uva (UEFA): "Supercoppa UEFA giusto omaggio verso la società Udinese"
Sampdoria, caccia a un nuovo direttore generale: vagliato il nome di Michele Uva Sampdoria, caccia a un nuovo direttore generale: vagliato il nome di Michele Uva
Altre notizie Serie A
La Roma riflette sul rinnovo di due leader. Fabregas parla del suo Como: le top news... La Roma riflette sul rinnovo di due leader. Fabregas parla del suo Como: le top news delle 13
L'infermeria del Bologna non fa sconti, si ferma anche Holm per dieci giorni L'infermeria del Bologna non fa sconti, si ferma anche Holm per dieci giorni
Atalanta, Juric di nuovo in sella allo Spartak Mosca? Per ora è solamente un'idea... TMWAtalanta, Juric di nuovo in sella allo Spartak Mosca? Per ora è solamente un'idea
Zirkzee pronto a lasciare il Manchester United. In Serie A lo prenderebbe la Roma... Zirkzee pronto a lasciare il Manchester United. In Serie A lo prenderebbe la Roma
Bologna, Ravaglia: "Sto bruciando le tappe per esserci contro l'Udinese. Mi sento... Bologna, Ravaglia: "Sto bruciando le tappe per esserci contro l'Udinese. Mi sento pronto"
Fabregas: "Con Conte svenivo, in Italia me ne piacciono 3. Allegri? Il suo calcio... Fabregas: "Con Conte svenivo, in Italia me ne piacciono 3. Allegri? Il suo calcio è semplice"
Zoff: "All'Italia del calcio un solo Sinner non basta. Ma per i playoff sono fiducioso"... Zoff: "All'Italia del calcio un solo Sinner non basta. Ma per i playoff sono fiducioso"
Insigne sente Sarri da settimane, aspetta la Lazio. Occhio al Parma (e alla Fiorentina)... Insigne sente Sarri da settimane, aspetta la Lazio. Occhio al Parma (e alla Fiorentina)
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Calendario malato. Una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti per preparare le gare in cui il calcio italiano si gioca la sua sopravvivenza
Le più lette
1 Calendario malato. Una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti per preparare le gare in cui il calcio italiano si gioca la sua sopravvivenza
2 Joshua Zirkzee verso l'addio al Manchester United. Ci sono anche due club inglesi
3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Venturato a Livorno è solo l'ultimo cambio
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 17 novembre
5 Orsolini: "L'Arabia avrebbe cambiato la mia vita, ma gioco a calcio perché mi crea emozioni"
Ora in radio
Rotocalcio 11:35Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Fabregas: "Il Como è diverso, in Serie A rompe le palle. Futuro? Sto bene, ma mai dire mai"
Immagine top news n.1 Uva su Euro 2032: "Solo l'Allianz ha tutti i parametri, ma anche altri stadi sono sulla buona strada"
Immagine top news n.2 Juventus, via libera per il rientro graduale in gruppo di Bremer: ecco quando può tornare
Immagine top news n.3 Spogliatoio, mal di gol, emergenza infortuni: Conte is back, ma quanti problemi ha il Napoli
Immagine top news n.4 Un rientro importantissimo. Il Milan pronto a riaccogliere il più determinante
Immagine top news n.5 Chi vuole questo Dovbyk? Massara, Gasp e la priorità per gennaio per la Roma
Immagine top news n.6 Lautaro Martinez rientra ad Appiano. Chivu prepara l'undici anti Milan
Immagine top news n.7 Germania e Olanda ai Mondiali: e sono 34: le qualificate e i playoff a oggi
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
Immagine news podcast n.2 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
Immagine news podcast n.3 Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners?
Immagine news podcast n.4 Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Savoldi: "Under 23? Non sono la soluzione ai problemi del calcio italiano”
Immagine news Serie C n.2 Antonio Criniti: "Catania avanti nel C. Perugia costruito male. La Triestina? Senza futuro"
Immagine news Serie C n.3 Massimo Londrosi: “Le seconde squadre non servono. Meglio tornare al format C1-C2”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 La Roma riflette sul rinnovo di due leader. Fabregas parla del suo Como: le top news delle 13
Immagine news Serie A n.2 L'infermeria del Bologna non fa sconti, si ferma anche Holm per dieci giorni
Immagine news Serie A n.3 Atalanta, Juric di nuovo in sella allo Spartak Mosca? Per ora è solamente un'idea
Immagine news Serie A n.4 Zirkzee pronto a lasciare il Manchester United. In Serie A lo prenderebbe la Roma
Immagine news Serie A n.5 Bologna, Ravaglia: "Sto bruciando le tappe per esserci contro l'Udinese. Mi sento pronto"
Immagine news Serie A n.6 Fabregas: "Con Conte svenivo, in Italia me ne piacciono 3. Allegri? Il suo calcio è semplice"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo, Osti: "Mercato di gennaio? Il primo rinforzo deve essere la forza mentale"
Immagine news Serie B n.2 Parla Verre dopo la risoluzione col Palermo: "Saluto i tifosi, sono pronto a ripartire"
Immagine news Serie B n.3 Padova, Peghin verso l'acquisto delle quote di Oughourlian? Il presidente glissa
Immagine news Serie B n.4 Derby Padova-Venezia, nodo trasferta: rischio divieto per i tifosi lagunari
Immagine news Serie B n.5 Spezia, Vignali ad un passo dal rinnovo. Coti: "Non è stato difficile trovare un accordo"
Immagine news Serie B n.6 Sudtirol, ritorno di fiamma per Vallana: contatti con la Juventus per il centrocampista
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, una fascia rossa contro la violenza sulle donne
Immagine news Serie C n.2 Vicenza lanciato verso la Serie B: il confronto col Padova 2024/25 lascia ben sperare
Immagine news Serie C n.3 Pergolettese, contro la Pro Patria con Curioni in panchina. Ma la gara è viatico importante
Immagine news Serie C n.4 Savoldi: "Under 23? Non sono la soluzione ai problemi del calcio italiano”
Immagine news Serie C n.5 Vicenza, Gallo: "Sono un allenatore fortunato. Mercato? Servono 1-2 rinforzi di qualità"
Immagine news Serie C n.6 Aria pesante in casa Pergolettese. Duca: "Dobbiamo assolutamente invertire la tendenza"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Germania-Slovacchia, il primo posto del girone passa da qui
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Italia Norvegia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Simili nei risultati, agli antipodi per tutto il resto: Napoli e Como brillano nella Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Ternana Women, ricorso sul progetto 'stadio-clinica': la nota del club umbro
Immagine news Calcio femminile n.3 Sarà Wembley a ospitare Inghilterra-Spagna. La ct Wiegmann: "Atmosfera unica"
Immagine news Calcio femminile n.4 Ternana e Roma fanno il pieno della Top11 della Serie A Women. Spazio anche a Floe e Nischler
Immagine news Calcio femminile n.5 Cantore può fare bis di titoli nazionali nello stesso anno: è in finale con Washington
Immagine news Calcio femminile n.6 A Roma scoppia il ‘caso Dragoni’. Il padre insulta mister Rossettini: "Sei un co*****e"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?