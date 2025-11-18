Spagna, Hermoso ancora vittima di insulti e minacce social. La denuncia della calciatrice

La stella del Tigres e del calcio spagnolo Jenni Hermoso ha rivelato di aver ricevuto minacce di morte sui suoi profili social postando una serie di messaggi offensivi e minacciosi inviati da un utente che nella foto ritratto appare abbracciato a due bambini. Fra gli insulti si legge oltre al ‘classico’ puttana anche una minaccia molto chiara alla propria incolumità come “Morirai figlia di puttana”.

La foto profilo dell’odiatore non è sfuggita all’attaccante che infatti ha pubblicato gli screen con il seguente commento: “Continua ancora. Assicuriamoci che siano ben visibili i volti di queste persone, persone capaci di fare questo mentre posano con i bambini in una foto”.

Non si tratta della prima volta che Hermoso riceve insulti simili, soprattutto dopo la vicenda che l’ha vista coinvolta suo malgrado a causa del bacio non consensuale dell’ex presidente federale Luis Rubiales durante la premiazione del Mondiale vinto che portò a un vero e proprio terremoto nel calcio iberico. Già lo scorso anno aveva infatti denunciato altri messaggi d'odio nei suoi confronti da parte di alcuni utenti. Proprio l’autobiografia dell’ex numero uno del calcio spagnolo, in cui è dedicato ampio spazio a quell’evento, avrebbe riacceso l’odio maschilista nei confronti della calciatrice come riferisce La Razon.