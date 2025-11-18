Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Virtus Entella, calciatori in scadenza nel 2026: c'è anche il difensore/bomber Tiritiello

Virtus Entella, calciatori in scadenza nel 2026: c'è anche il difensore/bomber TiritielloTUTTO mercato WEB
Daniel Uccellieri
Oggi alle 19:49Serie B
Daniel Uccellieri

Il giugno 2026 sarà un momento decisivo per la Virtus Entella di Andrea Chiappella, chiamata a programmare il futuro di una rosa che potrebbe subire profondi cambiamenti. Sono undici i giocatori in scadenza o in prestito: un intero blocco da rivalutare, tra giovani di prospettiva e profili più esperti. Le scelte del club plasmeranno il progetto tecnico dei Diavoli Neri in vista della prossima stagione.

Sette prestiti da monitorare: attacco giovane e difesa in evoluzione
La situazione più corposa riguarda i sette giocatori arrivati in prestito, molti dei quali rappresentano scommesse interessanti per presente e futuro.
Il reparto offensivo è quello più popolato: David Ankeye e Alessandro Debenedetti, entrambi di proprietà del Genoa, insieme a Flavio Russo del Sassuolo, rappresentano tre profili giovani, dinamici e ancora in piena fase di crescita. A loro si aggiunge Tommaso Fumagalli, arrivato dal Como con formula articolata di prestito con diritto di riscatto e controriscatto, ulteriore segnale di quanto sia considerato un giocatore dal potenziale importante. In mezzo al campo spazio a Marco Dalla Vecchia, di proprietà del Torino, centrocampista che può offrire duttilità e gamba. In difesa figurano Tommaso Del Lungo (Atalanta) e Lorenzo Moretti (Cremonese, con diritto di riscatto): due profili che hanno già mostrato solidità e potrebbero diventare pedine fondamentali per il futuro.

Quattro giocatori di proprietà: esperienza e scelte strategiche
Oltre ai prestiti, la Virtus Entella dovrà valutare la posizione di quattro giocatori di proprietà. Tra questi spicca il centrocampista Ahmad Benali, un profilo di esperienza. In difesa, oltre a Denis Portanova, sarà da decidere il destino di Andrea Tiritiello, che dispone di un’opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione: una scelta che potrebbe dipendere sia dalle condizioni fisiche sia dal ruolo che la società vorrà affidargli nella prossima annata. Tra i pali, infine, sarà in scadenza Ruben Rinaldini, portiere cresciuto nel settore giovanile del club di Chiavari.

Virtus Entella: giocatori in scadenza giugno 2026
GIOCATORI IN PRESTITO (7)
David Ankeye (Attaccante) – Prestito dal Genoa
Flavio Russo (Attaccante) – Prestito dal Sassuolo
Alessandro Debenedetti (Attaccante) – Prestito dal Genoa
Tommaso Del Lungo (Difensore) – Prestito dall’Atalanta
Marco Dalla Vecchia (Centrocampista) – Prestito dal Torino
Tommaso Fumagalli (Attaccante) – Prestito con diritto di riscatto e controriscatto dal Como
Lorenzo Moretti (Difensore) – Prestito con diritto di riscatto dalla Cremonese

GIOCATORI DI PROPRIETÀ (4)
Ahmad Benali (Centrocampista)
Andrea Tiritiello (Difensore, opzione di rinnovo per una ulteriore stagione)
Denis Portanova (Difensore)
Ruben Rinaldini (Portiere)

Fonte dati: Transfermarkt, aggiornamento novembre 2025

Articoli correlati
Virtus Entella, Tiritriello il bomber della difesa: "Segno, ma penso solo alla salvezza"... Virtus Entella, Tiritriello il bomber della difesa: "Segno, ma penso solo alla salvezza"
Il goleador che non ti aspetti. Entella, "ma quant'è bello quando segna Tiritiello"?... Il goleador che non ti aspetti. Entella, "ma quant'è bello quando segna Tiritiello"?
Virtus Entella, Tiritiello: "Voglio dare tutto per aiutare la squadra a conquistare... Virtus Entella, Tiritiello: "Voglio dare tutto per aiutare la squadra a conquistare la salvezza"
Altre notizie Serie B
Reggiana, si avvicina la sfida con la Carrarese: le parole del ds Fracchiolla sul... Reggiana, si avvicina la sfida con la Carrarese: le parole del ds Fracchiolla sul momento granata
Entella, Marconi: "Col Palermo per me non sarà come le altre. Possiamo giocarcela"... Entella, Marconi: "Col Palermo per me non sarà come le altre. Possiamo giocarcela"
Vignali rinnova con lo Spezia: "Firma che dà continuità a un sogno che porto nel... Vignali rinnova con lo Spezia: "Firma che dà continuità a un sogno che porto nel cuore"
Virtus Entella, calciatori in scadenza nel 2026: c'è anche il difensore/bomber Tiritiello... Virtus Entella, calciatori in scadenza nel 2026: c'è anche il difensore/bomber Tiritiello
Venezia, calciatori in scadenza nel 2026: da Busio a Duncan, nodi pesanti per la... Venezia, calciatori in scadenza nel 2026: da Busio a Duncan, nodi pesanti per la società
Sudtirol, calciatori in scadenza nel 2026: da Tait a Masiello, quanti big a rischio... Sudtirol, calciatori in scadenza nel 2026: da Tait a Masiello, quanti big a rischio
Spezia, calciatori in scadenza nel 2026: da Artistico a Lapadula, incognite in attacco... Spezia, calciatori in scadenza nel 2026: da Artistico a Lapadula, incognite in attacco
Sampdoria, calciatori in scadenza nel 2026: da Coda a Romagnoli, quanti dubbi Sampdoria, calciatori in scadenza nel 2026: da Coda a Romagnoli, quanti dubbi
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Calendario malato. Una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti per preparare le gare in cui il calcio italiano si gioca la sua sopravvivenza
Le più lette
1 Fabregas: "Con Conte svenivo, in Italia me ne piacciono 3. Allegri? Il suo calcio è semplice"
2 Calendario malato. Una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti per preparare le gare in cui il calcio italiano si gioca la sua sopravvivenza
3 Joshua Zirkzee verso l'addio al Manchester United. Ci sono anche due club inglesi
4 A Como furto in casa della calciatrice Alisha Lehmann: "La prossima volta per favore pulite"
5 Totti: "Il lavoro di Gasperini alla Roma non si è visto. Soulé o Yildiz? Meglio Nico Paz"
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Maldini: "Per me c'è solo il Milan, in Italia e all'estero. Nazionale? Gattuso ottima idea"
Immagine top news n.1 Juve, Perin: "Sono il più grande critico di me stesso. Ho pensato di smettere con il calcio"
Immagine top news n.2 Soulé: "Mi immagino a lungo alla Roma. Scudetto? Lo sognano tutti, ma è ancora presto"
Immagine top news n.3 Milan, ottime notizie per Allegri: Rabiot in gruppo, il punto in vista del derby
Immagine top news n.4 Quali obiettivi per il Milan? Tare: "Sarei un bugiardo se dicessi di non volere Scudetto o Champions"
Immagine top news n.5 Fabregas: "Il Como è diverso, in Serie A rompe le palle. Futuro? Sto bene, ma mai dire mai"
Immagine top news n.6 Uva su Euro 2032: "Solo l'Allianz ha tutti i parametri, ma anche altri stadi sono sulla buona strada"
Immagine top news n.7 Juventus, via libera per il rientro graduale in gruppo di Bremer: ecco quando può tornare
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
Immagine news podcast n.2 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
Immagine news podcast n.3 Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners?
Immagine news podcast n.4 Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Zauli: "La retrocessione dalla B alla C pesa tanto, lo dimostrano Perugia e Crotone"
Immagine news Altre Notizie n.2 Napoli, quanto durerà la tregua con Conte? Lo dicono gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Alessandro Canovi: "Vi spiego cosa non funziona nel calcio italiano"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Pisa, Corrado blinda Angori e Touré: "A gennaio restano. Troppi stranieri? È il contrario..."
Immagine news Serie A n.2 Genoa su Perin? La Juventus alza il muro per gennaio: solo in un caso può partire
Immagine news Serie A n.3 Juve, Perin: "La classifica non rispecchia il valore della Fiorentina, saranno arrabbiati"
Immagine news Serie A n.4 Milan, Torriani: "Maignan mi sta insegnando tanto. Il modello? Courtois"
Immagine news Serie A n.5 Galliani: "Gattuso ce la farà, ha il carattere giusto e credo che l'Italia andrà ai Mondiali"
Immagine news Serie A n.6 Maldini: "Peccato per com'è andata a Pioli alla Fiorentina. Io ds? Me l'hanno detto..."
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana, si avvicina la sfida con la Carrarese: le parole del ds Fracchiolla sul momento granata
Immagine news Serie B n.2 Entella, Marconi: "Col Palermo per me non sarà come le altre. Possiamo giocarcela"
Immagine news Serie B n.3 Vignali rinnova con lo Spezia: "Firma che dà continuità a un sogno che porto nel cuore"
Immagine news Serie B n.4 Virtus Entella, calciatori in scadenza nel 2026: c'è anche il difensore/bomber Tiritiello
Immagine news Serie B n.5 Venezia, calciatori in scadenza nel 2026: da Busio a Duncan, nodi pesanti per la società
Immagine news Serie B n.6 Sudtirol, calciatori in scadenza nel 2026: da Tait a Masiello, quanti big a rischio
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ascoli, Passeri: "A Rimini situazione surreale, il calcio esiste grazie ai tifosi. E così muore"
Immagine news Serie C n.2 Zauli: "La retrocessione dalla B alla C pesa tanto, lo dimostrano Perugia e Crotone"
Immagine news Serie C n.3 Insulti razzisti in Rimini-Ascoli: chiusi per un turno (con sospensiva) i 'Distinti Scoperti' del Neri
Immagine news Serie C n.4 Serie C, il Giudice Sportivo: Parker fermato per due turni. Stop anche per altri 16
Immagine news Serie C n.5 Cosenza, Mazzocchi: "Benevento squadra in salute, ma faremo del nostro meglio"
Immagine news Serie C n.6 Vis Pesaro, intervento al ginocchio riuscito per Tavernaro: il comunicato del club
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Germania-Slovacchia, il primo posto del girone passa da qui
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Italia Norvegia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Spagna, Hermoso ancora vittima di insulti e minacce social. La denuncia della calciatrice
Immagine news Calcio femminile n.2 Ternana, Peruzzo: "A Sassuolo vittoria importantissima. Parma? Non sarà scontro diretto"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, domani la sfida con il Lione. Canzi: "Tappa fondamentale, Bonansea out"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Girelli: "Orgogliosa di far parte della storia di questo club"
Immagine news Calcio femminile n.5 Ternana Women, rinviata a gennaio l'udienza circa la questione legata allo stadio/clinica
Immagine news Calcio femminile n.6 Simili nei risultati, agli antipodi per tutto il resto: Napoli e Como brillano nella Serie A Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?