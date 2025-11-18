Virtus Entella, calciatori in scadenza nel 2026: c'è anche il difensore/bomber Tiritiello

Il giugno 2026 sarà un momento decisivo per la Virtus Entella di Andrea Chiappella, chiamata a programmare il futuro di una rosa che potrebbe subire profondi cambiamenti. Sono undici i giocatori in scadenza o in prestito: un intero blocco da rivalutare, tra giovani di prospettiva e profili più esperti. Le scelte del club plasmeranno il progetto tecnico dei Diavoli Neri in vista della prossima stagione.

Sette prestiti da monitorare: attacco giovane e difesa in evoluzione

La situazione più corposa riguarda i sette giocatori arrivati in prestito, molti dei quali rappresentano scommesse interessanti per presente e futuro.

Il reparto offensivo è quello più popolato: David Ankeye e Alessandro Debenedetti, entrambi di proprietà del Genoa, insieme a Flavio Russo del Sassuolo, rappresentano tre profili giovani, dinamici e ancora in piena fase di crescita. A loro si aggiunge Tommaso Fumagalli, arrivato dal Como con formula articolata di prestito con diritto di riscatto e controriscatto, ulteriore segnale di quanto sia considerato un giocatore dal potenziale importante. In mezzo al campo spazio a Marco Dalla Vecchia, di proprietà del Torino, centrocampista che può offrire duttilità e gamba. In difesa figurano Tommaso Del Lungo (Atalanta) e Lorenzo Moretti (Cremonese, con diritto di riscatto): due profili che hanno già mostrato solidità e potrebbero diventare pedine fondamentali per il futuro.

Quattro giocatori di proprietà: esperienza e scelte strategiche

Oltre ai prestiti, la Virtus Entella dovrà valutare la posizione di quattro giocatori di proprietà. Tra questi spicca il centrocampista Ahmad Benali, un profilo di esperienza. In difesa, oltre a Denis Portanova, sarà da decidere il destino di Andrea Tiritiello, che dispone di un’opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione: una scelta che potrebbe dipendere sia dalle condizioni fisiche sia dal ruolo che la società vorrà affidargli nella prossima annata. Tra i pali, infine, sarà in scadenza Ruben Rinaldini, portiere cresciuto nel settore giovanile del club di Chiavari.

Virtus Entella: giocatori in scadenza giugno 2026

GIOCATORI IN PRESTITO (7)

David Ankeye (Attaccante) – Prestito dal Genoa

Flavio Russo (Attaccante) – Prestito dal Sassuolo

Alessandro Debenedetti (Attaccante) – Prestito dal Genoa

Tommaso Del Lungo (Difensore) – Prestito dall’Atalanta

Marco Dalla Vecchia (Centrocampista) – Prestito dal Torino

Tommaso Fumagalli (Attaccante) – Prestito con diritto di riscatto e controriscatto dal Como

Lorenzo Moretti (Difensore) – Prestito con diritto di riscatto dalla Cremonese

GIOCATORI DI PROPRIETÀ (4)

Ahmad Benali (Centrocampista)

Andrea Tiritiello (Difensore, opzione di rinnovo per una ulteriore stagione)

Denis Portanova (Difensore)

Ruben Rinaldini (Portiere)

Fonte dati: Transfermarkt, aggiornamento novembre 2025