Juventus, via libera per il rientro graduale in gruppo di Bremer: ecco quando può tornare

La Juventus ritrova finalmente un raggio di ottimismo sul fronte infortuni. La giornata di controlli a Lione ha segnato un punto di svolta per Gleison Bremer e il chirurgo che lo ha operato prima ai legamenti e poi al menisco, scrive La Gazzetta dello Sport, ha dato il via libera alla ripresa graduale del lavoro con il gruppo. Il difensore brasiliano, fermo dallo scorso 27 settembre, può ora programmare il rientro in campo per l’inizio di dicembre, periodo che coincide con un trittico di impegni particolarmente delicati per i bianconeri.

Spalletti, imbattuto da quando si è seduto sulla panchina della Juventus ma ancora in attesa di allenare Bremer, spera di poterlo riavere già nel match del 7 dicembre al Maradona per il big match contro il Napoli. In alternativa, restano nel mirino la sfida di Champions contro il Pafos del 10 dicembre o la trasferta di Bologna del 14. La prudenza del club contrasta con la voglia del difensore, consapevole di quanto la sua presenza possa cambiare gli equilibri: non è un caso che la Juventus abbia perso le uniche tre partite stagionali proprio durante la sua assenza.

Bremer, imbattuto sul campo in questo avvio di stagione, rappresenta il pilastro su cui Spalletti vuole ricostruire la solidità difensiva, soprattutto in vista di un mercato di gennaio che non permetterà investimenti significativi. Intanto arrivano buone notizie anche dagli altri acciaccati: Lloyd Kelly è pronto a rientrare nel gruppo, mentre Juan Cabal dovrebbe tornare tra i convocati tra la gara con la Fiorentina e quella con il Bodo.