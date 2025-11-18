Cosenza, Mazzocchi: "Benevento squadra in salute, ma faremo del nostro meglio"

"È un buon momento per noi, stiamo dando continuità ai risultati e alle prestazioni. Anche per me è un bel momento, ma combacia con quello della squadra, son cose che vanno sempre di pari passo, e son contento di dare il mio contributo: se la squadra lavora bene, anche il singolo riesce a mettersi il risalto": così, davanti alle telecamere di Sky nel corso della trasmissione dedicata alla Serie C Area C, l'attaccante del Cosenza Simone Mazzocchi, che con Manuel Ricciardi è il miglior marcatore dei lupi calabresi.

La nota va poi alla sfida contro il Benevento: "È una settimana importante, ma come tutte quelle che ci son state da inizio campionato: lavoriamo sempre bene con lo staff, sappiamo di affrontare una squadra forte e in salute, sarà una bella gara e cercheremo di fare il nostro meglio".

Di seguito, tornando ai gol, le prime cinque posizioni della classifica marcatori del Girone C (CLICCA QUI per quelle degli altri due raggruppamenti):

9 gol: Chiricò (1; Casarano), Gomez (1; Crotone)

8 gol: Salvemini (2; Benevento)

7 gol: Fischnaller (1; Trapani), Vavassori (Atalanta U23)

6 gol: Lunetta (Catania), Manconi (Benevento), Mazzocchi (Cosenza), Nepi (Giugliano), Ricciardi (Cosenza)

5 gol: Bentivegna (1; Casertana), Cicerelli (2; Catania), Cuppone (Audace Cerignola), D’Ursi (Sorrento), Emmausso (1; Audace Cerignola), Grandolfo (Trapani)