Juventus Women, Girelli: "Orgogliosa di far parte della storia di questo club"

Daniel Uccellieri
Oggi alle 14:19Calcio femminile
fonte Da Torino, Camillo Demichelis

Cristiana Girelli, attaccante della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Lione:

Domani potresti toccare le 227 presenze con la maglia della Juve...
"Domani sarà una partita di assoluto livello. Lisa Boattin ha fatto tantissimo alla Juventus, insomma, mi rende veramente orgogliosa la possibilità di raggiungerla. Significa far parte della storia di questo club".

Sul Lione?
"Ogni anno il sorteggio ci regala questa squadra scontatissima (ride ndr). Loro sono una squadra di assoluto livello, i numeri sono davvero importantissimi in questa stagione, hanno vinto 12 partite su 13. Poi creano davvero tante occasioni da goal e tanti goal. Hanno tantissima esperienza e qualità individuale.  Sicuramente negli anni mi hanno impressionata per costanza e capacità di reggere sempre la pressione: hanno cambiato giocatrici, da quando le ho incontrate la prima volta con il Brescia sono cambiate, ma sono veramente importanti e domani servirà l'attenzione nei dettagli, partire forte e quel coraggio che secondo me non deve mai mancare in partite come questa". 

Sul gap con il Lione?
"Dipende dalle squadre. La nostra crescita è visibile ed è sotto gli occhi di tutti. Il Lione in questa stagione è veramente forte. Oggi posso dire che sono le favorite per vincere questa Champions: hanno diverse caratteristiche e armi per far male. Noi invece abbiamo avuto la mentalità da grande squadra e abbiamo fatto risultati da squadra con mentalità vincente penso al Benfica o all'Atletico. Ma questa è esperienza, quando giochi queste partite ti aiutano. Certi palcoscenici richiedono una mentalità vincente. Sono fiduciosa perchè  abbiamo sempre dimostrato che quando il livello si alza facciamo di tutto per esserci". 

Sulle difficoltà del reparto offensivo?
"La responsabilità quando le cose non vanno bisogna prenderla tutti. I numeri dicevano che eravamo poco ciniche rispetto alle occasioni create. Io conosco solo un modo che è lavorare e curare ogni giorno i dettagli. Quando  creiamo tanto ma i goal non arrivano probabilmente manca qualcosa, ma anche l'anno scorso dovevamo migliorare. Magari creavamo cinque occasioni e segnavamo quattro goal, eravamo più ciniche ma era sempre uno stimolo. In questa stagione arriviamo in porta con più facilità ma il segreto è solo avere fame e voglia di migliorarsi. Entrare in campo con il pensiero di vincere".

Cosa dobbiamo aspettarci domani dalla Juve?
"Mi aspetto una partita di livello da parte nostra. Dobbiamo partire molto concentrate, avere pazienza e coraggio che serve in queste gare. Saranno novanta minuti molto lunghi per noi, ma dobbiamo stare in partita e curare tutti i dettagli. Sappiamo che paghiamo ogni minimo errore. Poi ci penserà il mister a preparare la partita e noi lo seguiremo come sempre. Ognuna di noi 25 è pronta".

