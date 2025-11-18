Vignali rinnova con lo Spezia: "Firma che dà continuità a un sogno che porto nel cuore"

Fra due presenze l’esterno destro Luca Vignali taglierà il prestigioso traguardo delle 200 presenze con la maglia di quello Spezia in cui è cresciuto e che ha abbandonato solo per le esperienze con la Reggiana nel 2017/18 e con il Como dal 2021 al 2024. Un obiettivo che è ormai a un passo che che è stato festeggiato in anticipo dalla firma sul rinnovo fino al 2027 firmato nella giornata di oggi.

"Quella di oggi è per me molto più di una semplice firma: è dare continuità a un sogno che portavo nel cuore già da bambino. - queste le sue parole al sito ufficiale del club - Farlo alla soglia della presenza numero numero 200 con questa maglia, che per me significa tutto, è qualcosa che non avrei mai potuto immaginare nel giorno del mio esordio in Prima Squadra.

Qui ho vissuto momenti belli e momenti complicati, ma l'ho sempre fatto a testa alta e con l'orgoglio di rappresentare la mia città ovunque e così non smetterà mai di essere. Avanti insieme! Forza Spezia! Forza Aquile!”.