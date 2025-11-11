Pessina come Buffon e Scuffet: i numeri del debutto da sogno con il Bologna

Un weekend da sogno, di quelli da raccontare ai nipoti a prescindere di ciò che sarà nella sua carriera. Uno dei protagonisti della undicesima giornata è stato sicuramente il portiere del Bologna Massimo Pessina, subentrato dopo pochi minuti al posto dell'infortunato Lukas Skorupski e capace di tenere la saracinesca abbassata contro i Campioni d'Italia del Napoli.

Oltre al risultato, ci sono anche una serie di statistiche che certificano come quello di Pessina non può essere uno dei tanti debutti da mettere in archivio senza troppe considerazioni. Come riferito da Opta, si tratta infatti del primo portiere nato dal 2007 a giocare nei top cinque campionati europei. E' inoltre uno degli unici tre portieri minorenni che in Serie A non hanno subito gol dal 1994/95, insieme a Gianluigi Buffon nel 1995 in Parma-Milan e Simone Scuffet nel 2014 in Bologna-Udinese.

Numeri e prestazione che raccontano come Pessina sia già entrato nella storia del campionato con la calma di chi non ha nulla da perdere, ma tanto da guadagnare. Se il buongiorno si vede dal mattino, il Bologna può sorridere: tra i pali, il futuro è già iniziato.