TMW Pioli verso l'addio alla Fiorentina. Dirigenti al lavoro per l'accordo economico

Stefano Pioli entro qualche ora potrebbe non essere più l'allenatore della Fiorentina. La sconfitta delle scorse ore contro il Lecce ha dato un forte scossone all'ambiente e alla possibilità che il tecnico sieda ancora sulla panchina del club toscano, alle prese con una crisi di risultati che non ha precedenti in Serie A nella storia della società.

Secondo quanto appreso da TMW, la Fiorentina si è convinta e ha deciso di cambiare l'allenatore. Senza il ds Pradè, dimissionario delle scorse ore, rimangono comunque come dirigenti deputati alla scelta il dt Goretti e il dg Ferrari e i due parrebbero aver rotto gli indugi. Attualmente la dirigenza della Fiorentina lavora per trovare un accordo economico con Pioli nella definizione dei contorni finanziari dietro alla separazione.

Il lato contrattuale è un aspetto importante per l'esonero di Pioli da parte della Fiorentina, considerando che la scorsa estate il tecnico ha firmato un accordo di durata triennale da oltre 3 milioni di euro netti all'anno con la società toscana.