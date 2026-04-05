Pisa, Hiljemark: "Semper titolare? Scelta tecnica. Col Toro convinto che faremo bene"

Oscar Hiljemark, allenatore del Pisa, è intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida contro il Torino. Ecco le sue parole:

Torna Semper in porta

"Scelta tecnica. Si è allenato bene ed è un'opportunità per fare bene".

Impresa salvezza possibile?

"Il Torino è forte fisicamente, ci sono delle qualità in fase offensiva ma ho visto un Pisa che ha lavorato bene e sono convinto che faremo bene".