Pisa, Hiljemark: "Semper titolare? Scelta tecnica. Col Toro convinto che faremo bene"
TUTTO mercato WEB
Oscar Hiljemark, allenatore del Pisa, è intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida contro il Torino. Ecco le sue parole:
Torna Semper in porta
"Scelta tecnica. Si è allenato bene ed è un'opportunità per fare bene".
Impresa salvezza possibile?
"Il Torino è forte fisicamente, ci sono delle qualità in fase offensiva ma ho visto un Pisa che ha lavorato bene e sono convinto che faremo bene".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Conte pronto per il bis in Nazionale, sarà il nuovo Ct. Via libera di De Laurentiis che punta su Italiano. Torna Lautaro e l’Inter scaccia i fantasmi-scudetto. Gasperini contestato, ora rischia. Napoli-Milan, uno spareggio.
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Inter-Roma 5-2, le pagelle: Lautaro da sballo, Thuram ritrova il sorriso. Roma, serata da dimenticare
Napoli, la priorità è andare avanti con Conte. Fabregas, Italiano e Farioli le eventuali alternative
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile