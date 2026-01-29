Live TMW Pisa, il presidente Corrado: "Tramoni? Non alimentiamo la telenovela mediatica"

11:15 - A una settimana di distanza dall'annuncio con ChiantiBanca, il presidente del Pisa Sporting Club Giuseppe Corrado ha illustrato oggi in conferenza stampa il nuovo accordo siglato con Banca Pescia e Cascina per il centro sportivo. Diretta testuale a cura di TMW.

"Non mi soffermerei ancora una volta sul suo valore sportivo, sociale e territoriale: lo abbiamo già ribadito più volte, anche nella conferenza stampa della scorsa settimana, quando abbiamo ufficialmente presentato i nostri partner. Abbiamo scelto di partire proprio dai primi due partner finanziari, realtà che vivono il territorio e lavorano sul territorio, per dare enfasi a quanto per noi sia fondamentale la risposta che il territorio stesso ha dato a una progettualità che va oltre l’aspetto sportivo. Per una società che vuole avviare un’attività solida nel calcio, il centro sportivo rappresenta la garanzia di continuità per la città, per la regione e per tutti gli appassionati che vivono il Pisa anche emotivamente. Nelle prossime settimane condivideremo con il pubblico e con i media non solo i partner finanziari, ma anche quelli industriali. È un progetto che coinvolgerà tanti soggetti, tanti professionisti, e che darà lavoro al territorio non solo nei prossimi 20 mesi, ma — mi auguro — anche nei prossimi 20 o 50 anni. Il centro sportivo è una fabbrica dello sport: oggi la priorità è costruirlo, ma dal primo allenamento diventerà un luogo di attività, intrattenimento e opportunità. Sarà la casa dello sport, del giovane, di chi vuole avvicinarsi al calcio e allo sport in generale. Riccardo presenterà un programma dettagliato e mostrerà anche gli operatori coinvolti — molti dei quali già conosciuti sul territorio — che hanno scelto di essere al nostro fianco non solo come fornitori, ma come partner del progetto. Ribadisco: non serve ripercorrere nuovamente finalità e obiettivi. Preferisco sottolineare ciò che ha già detto Francesco: per noi è stato fondamentale il coinvolgimento delle realtà locali. La settimana scorsa abbiamo parlato di una banca con cui eravamo già clienti e partner. Oggi, invece, parliamo di un rapporto nato proprio grazie a questa progettualità. Siamo lusingati da questa fiducia. Ci impegneremo affinché la banca trovi nel Pisa un veicolo efficace per trasmettere i suoi servizi e il suo valore, in una sinergia naturale con il nostro mondo: quello della gente, dei giovani, delle famiglie, degli appassionati di sport. Lavorando insieme, troveremo la strada per ampliare la presenza sul territorio, perché oggi il calcio non è più quello degli anni ’80: è un’attività industriale e va gestita come tale".

Qual'è la situazione Tramoni?

"Riguardo al tema della pressione mediatica sull’ambiente, e in particolare sul caso Tramoni, credo che stiamo vivendo un momento molto delicato, e per questo è fondamentale che il pubblico continui a sostenere la squadra, creando un clima di compattezza attorno al gruppo e attorno a noi. Per quanto riguarda invece l’effetto mediatico di quella che è diventata una vera e propria telenovela di gennaio, oggi ho letto un suo articolo e devo dire che ha riassunto in maniera perfetta quello che è il senso dei fatti. Ripeterei le stesse cose che ho detto in precedenza a proposito dei pool delle banche: voi ci conoscete da nove anni, e forse in qualche atteggiamento possiamo anche avervi deluso, ma non certo sul piano della trasparenza o della coerenza tra ciò che promettiamo e ciò che facciamo. Noi non rincorriamo illazioni o supposizioni. Preferiamo far parlare i fatti, mentre le parole — soprattutto certe parole — spesso destabilizzano. Oggi ho letto addirittura un’analisi di un giornalista molto noto, che definisco “il sindacalista dello sport”, che prima dà una versione, poi la cambia, poi ne ipotizza un’altra ancora. A quel punto bisogna chiedersi se siamo davanti a pura fantasia oppure a un tentativo, più o meno consapevole, di destabilizzare. Non è la prima volta che assistiamo a queste distorsioni. Un anno fa, dopo le prime giornate del girone di ritorno, qualcuno scriveva che il Pisa era “in caduta libera”. Lo ricordo bene perché lo avevano contestato molto al nostro direttore sportivo Giovanni. Io gli dissi: non rispondiamo, rispondiamo coi fatti. E alla fine il campionato è terminato con 10 punti sulla terza e 20 sulla quarta. Quel signore, che aveva fatto un pronostico completamente sbagliato, immagino non l’abbia presa bene… ma aveva sbagliato. Per questo dico che non serve alimentare rumori o costruire polemiche. Il 2 gennaio finirà il calciomercato e, quando avremo chiuso le ultime entrate e uscite, ci sarà una conferenza stampa di Giovanni e di Vaira. Lì entrerete nel merito con tutte le vostre domande. E noi risponderemo con chiarezza e correttezza, senza anticipare nulla che possa destabilizzare altre società coinvolte in trattative indirette. Vogliamo essere corretti fino in fondo. Vi dico la verità: rispondo volentieri a lei e ai colleghi presenti, perché partecipate con serietà alle nostre conferenze stampa. Ma oggi, per noi, la cosa più importante — e lo abbiamo trasmesso anche ieri alla squadra — è la partita che giocheremo tra 48 ore. Il mercato lo abbiamo fatto bene, abbiamo ancora qualche piccolo ritocco da completare, ma serve concentrare tutte le energie sulla gara, non su altro. Da martedì o mercoledì risponderemo a tutto in modo dettagliato. Oggi no, perché sarebbe strumentale o pretestuoso. E mi congratulo con lei: la sua analisi di stamattina è stata corretta. Se poi c’è qualcuno che vuole destabilizzare, io non entro nel processo alle intenzioni. A volte la vita porta a sentimenti di astio o rivalità interiori. Ma noi non ci faremo condizionare".

