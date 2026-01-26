TMW Corrado: "Avevo un ottimo rapporto con Commisso. Lavorava come facciamo noi"

Giuseppe Corrado, presidente del Pisa, è intervenuto ai microfoni dei media, tra cui TMW, in occasione della Messa in suffragio di Rocco Commisso, ricordando l'ex patron della Fiorentina, scomparso nella notte tra venerdì 16 gennaio e sabato 17: "Avevo un ottimo rapporto con lui. Casualmente, quando io ho rilevato il Pisa, lui da poco aveva rilevato la Fiorentina e ho sempre appoggiato il suo modo di approcciare il progetto sportivo perché molto simile al nostro, chiaramente in un territorio più importante. Ha avuto risultati più importanti, noi arrivavamo da 30 anni sfortunati, ma aveva un approccio, ripeto, esattamente come lo immaginiamo noi. Abbiamo sempre avuto rapporti ottimi nella relazioni tra le squadre. Due anni fa abbiamo preso anche Aquilani su sua autorizzazione…".

Quanto è addolorato da questo tragico evento?

"Il rapporto era buonissimo, quando viene a mancare una persona così importante, che si avvicina in termini professionali al nostro modo di lavorare, dispiace molto di più".

Che cosa lascia?

"La capacità di creare un calcio industriale fatto da investimenti importanti, che partono da presupposti di struttura sportiva, che è quello che nel nostro piccolo stiamo facendo, emulandolo. Siamo partiti con un centro sportivo che ricorderà molto il Viola Park, lui ha capito che bisogna prima investire sulle strutture che sul calciatore. Oggi nel calcio europeo non porti un giocatore importante senza un centro sportivo di livello".