Corrado e quel passato nella Juve: "Non ero così forte per giocare. Stasera serve un'impresa"

Giuseppe Corrado, patron del Pisa, ha presentato così a Sky Sport il big match di questa sera con la Juventus: "Stasera serve un'impresa storica. Sembrerebbe impossibile alla luce della classifica e del blasone della Juve, ma noi ci proveremo".

Sul suo passato nelle giovanili della Juve (gli viene mostrata una sua foto, ndr): "Vedendo quell'immagine mi viene in mente che non ero così forte per fare il calciatore. Qualcuno mi disse: 'Studia, poi magari farai il presidente'. Ho vissuto a Torino per oltre 30 anni, è una città unica con uno stadio unico. Sarà una partita difficilissima, ma ci siamo preparati e ci proveremo fino all'ultimo. Nelle ultime due partite abbiamo giocato meglio rispetto a quello che abbiamo conquistato. Se giocassimo a pugilato, con Fiorentina e Bologna avremmo meritato di più".

Sulla solidità del Pisa: "Sapevamo che avremmo fatto un campionato di sacrificio, ma volevamo fare un percorso coi nostri principi. Già sapevamo che, anche in caso di retrocessione, avremmo voluto provare a costruire qualcosa per tornare su in fretta. La classifica comunque dice che ci sono ancora punti, ci aspettano degli incontri diretti, dove le vittorie valgono doppio".