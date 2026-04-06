In 5 partite D'Aversa ha tolto il Torino dai guai. Pisa espugnata, nerazzurri con un piede in B

Il Torino espugna Pisa e si allontana definitivamente dalla zona retrocessione: +9 sul terzultimo posto e 12° posto in classifica. Gara di grande praticità, la decide Adams a dieci minuti dalla fine, dopo che lo scozzese era partito dalla panchina.

Sono bastati 18 minuti allo scozzese per impattare sull'incontro, ma va evidenziata anche la prova di Pedersen, autore dell'assist decisivo. Pisa che si mostra troppo leggero davanti e paga questa inconsistenza, che si trascina dall'inizio della stagione.

Oscar Hiljemark non si dà per vinto e crede che questo ko inciderà poco sulla stagione del Pisa: ci sono ancora sette partite da giocare, con un paio di scontri diretti pesanti. Potrebbe però essere troppo tardi.

Si vede la mano di Roberto D'Aversa al Torino: dal suo arrivo sono arrivate 3 vittorie in 5 partite, la squadra ha cambiato mentalità e ora non resta che divertirsi, dopo un anno di grande sofferenza. E da qui alla fine, il tecnico si gioca il futuro.