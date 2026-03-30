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Prezzi troppo alti per il Mondiale? La UEFA rilancia: a Euro 2028 biglietti a meno di 35€

Prezzi troppo alti per il Mondiale? La UEFA rilancia: a Euro 2028 biglietti a meno di 35€TUTTO mercato WEB
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Alessio Del Lungo
Oggi alle 15:41Serie A
Alessio Del Lungo

La UEFA prepara una rivoluzione in vista dell'Europeo del 2028. Come riportato dal Times, molti appassionati si sono lamentati per i prezzi folli a cui sono stati venduti e verranno venduti i biglietti per il Mondiale 2026. La competizione iridata che si terrà in Canada, in Messico e negli Stati Uniti non è certamente accessibile per tutti, anzi. Il calcio, che è sempre stato uno sport popolare, così rischia di diventare davvero troppo elitario.

Per questo motivo quindi l'organo che governa il mondo del pallone nel nostro continente si è impegnato per raggiungere un costo accettabile dei tagliandi per il torneo che si disputerà tra più di 2 anni nel Regno Unito e in Irlanda. Stando alle prime indiscrezioni, la UEFA potrebbe offrire biglietti a meno di 35 euro, ovvero meno di quanto oggi si spende per un parcheggio per il Mondiali della prossima estate.

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