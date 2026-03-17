Investimenti sulla sostenibilità, la UEFA si lega al Gruppo Schwarz

Accordo con Lidl e PreZero. Sponsor anche per Euro 2028

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - La Uefa rilancia il proprio impegno su sostenibilità, alimentazione consapevole ed economia circolare. La Federcalcio europea ha annunciato una partnership con il Gruppo Schwarz, proprietario dei marchi Lidl e PreZero, che prevede tra l'altro il rafforzamento dei programmi Take Care Nutrition e Circular Economy. L'accordo è il linea con la strategia di sostenibilità della Uefa, messa a punto da Michele Uva Executive Director Uefa con responsabilità sui temi della Social & Environmental Sustainability.

L'obiettivo della partnership è "promuovere lo sport di base, promuovere un'alimentazione consapevole e fornire soluzioni di economia circolare nel calcio europeo. Il gruppo diventa "il primo Corporate Partner strategico della Uefa". Sulla base di questo impegno, Uefa e Lidl intendono lanciare una piattaforma digitale paneuropea per supportare le federazioni nazionali nell'organizzazione del calcio Uefa nelle scuole. Nello specifico "Lidl contribuirà con la propria esperienza a iniziative sociali, educative e di base in tutta Europa come sponsor di Uefa Grassroots e Uefa Take Care, nonché sponsor esclusivo di Uefa Football in Schools nelle 55 associazioni membri Uefa". Lidl "sosterrà progetti che integrano alimentazione equilibrata, attività fisica e sport nella vita quotidiana dei bambini".

PreZero, una società internazionale di economia circolare, "supporterà la Uefa nell'implementazione di soluzioni scalabili di economia circolare in competizioni, stadi e operazioni organizzative in linea con la strategia di sostenibilità" della Federcalcio europea. La sede centrale della Uefa a Nyon fungerà da sito pilota. Lidl, basandosi sulla sponsorizzazione esistente delle competizioni delle nazionali femminili Uefa, nonché dell'Europa League e della Conference League, diventa sponsor delle competizioni delle nazionali maschili Uefa fino al 2030. La nuova sponsorizzazione include gli Europei 2028, che si svolgeranno nel Regno Unito e nella Repubblica d'Irlanda, unendosi ad Adidas, Atos, Carlsberg, Coca-Cola, Qatar Airways e Visit Qatar come sponsor ufficiali del torneo. (ANSA).