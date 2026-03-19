Scontro FIFA-UEFA sul VAR: Ceferin chiama a raccolta i grandi campionati

I rapporti complicati tra FIFA e UEFA riguardano anche il VAR. Ne scrive The Athletic, secondo cui è scontro sulla riforma della tecnologia: la FIFA di Gianni Infantino spinge per un intervento più intenso del VAR, mentre la UEFA di Aleksander Ceferin vorrebbe un approccio più leggero rispetto a quello attuale.

Secondo la testata, che fa parte della galassia del New York Times, dopo i Mondiali la UEFA vorrebbe incontrare i grandi campionati europei per esortarli a un uso meno intenso del VAR. In linea anche il pensiero di Roberto Rosetti, presidente della commissione arbitrale della UEFA.

Rosetti, di recente, si era dichiarato scettico sulle aperture dell’IFAB, che a fine febbraio ha inserito anche i calci d’angolo - sebbene in via opzionale - e i secondi gialli tra i temi “da VAR”. Da capire come risponderanno le leghe, a partire dalla Serie A, a questo incontro con la UEFA. La questione è anche filosofica: in Premier League, per esempio, le principali polemiche riguardano l’eccesso di VAR. In Italia, viceversa, in molti ne vorrebbero di più. Su una cosa sono tutti d’accordo: serve un utilizzo più uniforme.