Raspadori e non Zaniolo, Gattuso "Puntato sul mio gruppo. Non voglio perder tempo"

Nel corso della conferenza stampa di oggi il commissario tecnico della Nazionale Gennaro Gattuso è tornato in un paio di passaggi sui 28 calciatori scelti per la missione Mondiale. "Giocatori come Zaniolo o Bernardeschi avrebbero meritato la convocazione, ma io ho puntato sul mio gruppo", ha detto. "Le cene non le abbiamo fatte con lavagne e pennarelli per parlare di tattica. Io dal primo giorno ho provato a creare un rapporto coi giocatori. So che mi chiederete di Bernardeschi, Zaniolo, Orsolini, anche se quest'ultimo recentemente c'era... Ho cercato di creare un gruppo. Spero con tutto il cuore di provare a raggiungere un obiettivo, per come si sta comportando questo gruppo ci meritiamo una gioia".

Gattuso ha poi dichiarato di aver fin da subito trovato un gruppo molto attaccato alla causa azzurra. "Da quando sono arrivato a oggi vedo grandissimo attaccamento, lo tocco con mano. Poi sulle scelte dipende dalle condizioni fisiche, non possiamo rischiare di perdere un giocatore dopo 5-6 minuti. C'è uno staff medico molto preparato, sicuramente le scelte le faremo in maniera corretta".

E quindi, a precisa domanda di TMW sul perché c'è in lista Raspadori e non Zaniolo, ha risposto così: "Sì, l'ho detto prima. Spero di andare al Mondiale, avevo voglia di affrontare queste due partite con le mie sicurezze, le mie certezze. L'ho pensata così. Sono consapevole che giocatori come Zaniolo hanno fatto benissimo, ma le scelte sono state fatte in buonafede. Non volevo perdere tempo a spiegare come si sta insieme, ho grande fiducia nei giocatori che ho chiamato".

CLICCA QUI per la conferenza stampa integrale di Gennaro Gattuso