Volata Champions, calendari a confronto: una poltrona per 4, due scontri diretti da giocare

Volata Champions, calendari a confronto: una poltrona per 4, due scontri diretti da giocareTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Gaetano Mocciaro
Serie A
Gaetano Mocciaro

Corsa alla Champions League, otto partite da giocare. Con Inter, Milan e Napoli che hanno un considerevole vantaggio da gestire è verosimile restringere il campo al solo quarto posto. Una poltrona per quattro contendenti: Como, Juventus, Roma e Atalanta. Come finirà?

Guardiamo nel dettaglio, il calendario squadra per squadra:

4. COMO 57
31ª giornata, Udinese - Como
32ª giornata, Como - Inter
33ª giornata, Sassuolo - Como
34ª giornata, Genoa - Como
35ª giornata, Como - Napoli
36ª giornata, Hellas Verona - Como
37ª giornata, Como - Parma
38ª giornata, Cremonese - Como

- - -

6. JUVENTUS 54
31ª giornata, Juventus - Genoa
32ª giornata, Atalanta - Juventus
33ª giornata, Juventus - Bologna
34ª giornata, Milan - Juventus
35ª giornata, Juventus - Hellas Verona
36ª giornata, Lecce - Juventus
37ª giornata, Juventus - Fiorentina
38ª giornata, Torino - Juventus

- - -

5. ROMA 54
31ª giornata, Inter - Roma
32ª giornata, Roma - Pisa
33ª giornata, Roma - Atalanta
34ª giornata, Bologna - Roma
35ª giornata, Roma - Fiorentina
36ª giornata, Parma - Roma
37ª giornata, Roma - Lazio
38ª giornata, Hellas Verona - Roma

- - -

7. ATALANTA 50
31ª giornata, Lecce - Atalanta
32ª giornata, Atalanta - Juventus
33ª giornata, Roma - Atalanta
34ª giornata, Cagliari - Atalanta
35ª giornata, Atalanta - Genoa
36ª giornata, Milan - Atalanta
37ª giornata, Atalanta - Bologna
38ª giornata, Fiorentina - Atalanta

- - -

Ricordiamo che a differenza della corsa scudetto e salvezza, in caso di due o più squadre che chiudono il campionato a pari punti entrano in scena scontri diretti e classifica avulsa. Questo è il quadro al momento, squadra per squadra:

COMO

In vantaggio
7ª giornata, Como - Juventus 2-0
26ª giornata, Juventus - Como 0-2

In parità
6ª giornata, Atalanta - Como 1-1
23ª giornata, Como - Atalanta 0-0

15ª giornata, Roma - Como 1-0
29ª giornata, Como - Roma 2-1

- - -

JUVENTUS

In vantaggio
16ª giornata, Juventus - Roma 2-1
27ª giornata, Roma - Juventus 3-3

In svantaggio
7ª giornata, Como - Juventus 2-0
26ª giornata, Juventus - Como 0-2

Da determinare
5ª giornata, Juventus - Atalanta 1-1
32ª giornata, Atalanta - Juventus

- - -

ROMA

In parità
15ª giornata, Roma - Como 1-0
29ª giornata, Como - Roma 2-1

In svantaggio
16ª giornata, Juventus - Roma 2-1
27ª giornata, Roma - Juventus 3-3

Da determinare
18ª giornata, Atalanta - Roma 1-0
33ª giornata, Roma - Atalanta

- - -

ATALANTA

In parità
6ª giornata, Atalanta - Como 1-1
23ª giornata, Como - Atalanta 0-0

Da determinare
5ª giornata, Juventus - Atalanta 1-1
32ª giornata, Atalanta - Juventus

18ª giornata, Atalanta - Roma 1-0
33ª giornata, Roma - Atalanta

